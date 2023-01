Release-Gerüchte: Wann erscheint Forza Motorsport 2023? [UPDATE]

Unterwartet und überraschend hat Hi-Fi Rush das neue Jahr für First-Party-Spiele von Xbox eröffnet, aber in den kommenden 11 Monaten gibt es einige Highlights. Minecraft Legends erscheint im April. Redfall komm im Mai. Starfield ist noch ungewiss, wann genau es kommen wird, aber voraussichtlich vor dem Sommer 2023. Und da hätten wir noch Forza Motorsport, dass eigentlich auch im ersten Halbjahr 2023 erscheinen sollte. Nun dürfte sich am Release-Fenster etwas geändert haben.

Die Rennsimulation von Turn 10 Studios könnte doch später als erwartet erscheinen. Bei seiner Ankündigung sprach Xbox von einem Starfenster für das Frühjahr 2023. Laut dem Spielejournalisten Jeff Grubb dürfte das Zeitfenster nicht mehr halten.

In einer Folge seines Podcasts “Game Mess Decides” sprach Grubb davon, dass er gehört habe (ohne Quellen zu nennen), dass der Titel um um einige Monate verschoben wurde und nun voraussichtlich irgendwann in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 starten wird. Ganz sicher scheint er sich auch nicht zu sein, denn die Verzögerung wurde offiziell noch nicht angekündigt.

Grubb ist der Meinung, dass Forza Motorsport irgendwann im dritten Quartal 2023 erscheinen wird.

In einem kürzlichen Gespräch mit IGN kommentierte Xbox-Chef Phil Spencer den Start von Forza Motorsport, und obwohl er zögerte, sich mit einem Release-Fenster zu befassen, versicherte er, dass der Entwickler Turn 10 Studios hinter den Kulissen hart arbeiten und dass es einen Termin erst kurz vor dem Start geben wird.

“Ich weiß, dass es einige Fragen zum Datum von Forza Motorsport gab, weil wir gerade das Jahr bekannt gegeben haben”, so Phil Spencer. “Jeder sollte wissen, welche Qualität Turn 10 in den Motorsport bringt, wenn man die Geschichte betrachtet, wird es in diesem Spiel vorhanden sein. Das ist in erster Linie das Wichtigste, und wir werden mit einem Datum herauskommen, zweifellos, wenn wir ein bisschen näher sind. Aber wir wollten den Leuten nur noch einmal versichern, dass dies ein Spiel von 2023 ist.”