Fortnite-Entwickler wollte das Xbox Live kostenlos wird

Fortnite war für Microsoft anscheinend ein wichtiger Faktor um kostenlose Spiele von Xbox Live Gold zu "befreien". - (C) Epic Games, Microsoft - Bildmontage: DailyGame

Derzeit ist „Epic gegen Apple vor Gericht“ eine gute News-Quelle und veröffentlicht interessante Details hinter den Kulissen der Gaming-Welt. So wollte Epic Games, dass Xbox die Live-Anforderungen bereits im letzten Jahr aus kostenlosen Multiplayer-Spielen wie Fortnite entfernt.

Laut Kotaku zeigt eine E-Mail vom 5. August zwischen Tim Sweeney, CEO von Epic Games, und Xbox-Chef und Microsoft Vize-Präsident für Gaming Phil Spencer, dass Sweeney versuchte, den Xbox-Chef davon zu überzeugen, die Xbox Live Gold-Anforderungen für kostenlose Multiplayer-Spiele wie Fortnite, Apex Legends und Warzone fallen zu lassen.

In der E-Mail selbst kommt hervor, dass Xbox schon länger darüber nachdachte, die Xbox Live Gold-Anforderungen für kostenlose Spiele fallen zu lassen. Sweeney geht dabei auf die 14. Season von Fortnite ein, die am 27. August 2020 startete. Der Epic Games-Chef erzählte Spencer von einer bevorstehenden Zusammenarbeit mit Marvel/Disney und das Xbox das ebenfalls zugute kommen würde. Phil Spencer antwortete am nächsten Tag, dass dies bald passieren werde.

Heute wissen wir, dass Epic die Einführung einer neuen Zahlungsmethode plante. Deswegen steht Epic und Apple diese Tage vor Gericht.

Fortnite als Haupttreiber für kostenlosen Xbox-Multiplayer

Die Popularität von Fortnite nutzte Epic Games, aber auch Xbox kommt es zugute. Doch Xbox beschloss erst viel später, dass man die Bezahlbrücke für kostenlose Xbox-Multiplayer-Spiele verrückte. Immerhin dauerte es ein Dreivierteljahr, bis Xbox Live Gold für diese Spiele nicht mehr notwendig war. Bereits im letzten Jahr gab es dementsprechende Gerüchte.

Mit Fortnite verdiente Epic über 9 Milliarden US-Dollar, in 2 Jahren

Im Jahr 2018 brachte der kostenlose Battle Royale-Shooter sage und schreibe 5,4 Milliarden US-Dollar ein. 2019 war zwar weniger erfolgreich, aber immerhin noch 3,7 Milliarden US-Dollar Umsatz für Fortnite. Ohne weitere Umschweife kann man sagen: Das ist die Bank für Epic Games.

Epic ist gerade dabei Steam ein wenig den Rang abzulaufen, indem man im Games Store für PC laufend Spiele verschenkt. Andererseits kann man ruhig ein wenig Marketing mit kostenlosen Spielen betreiben, wenn man in 2 Jahren 9 Milliarden US-Dollar Umsatz genierte.

Die Einnahmen von Epic Games zeigen auch die Fähigkeit von kostenlosen Spielen, die überwältigende Einnahmen erzeugen können. Die Methode stammt aus dem mobilen Spiele-Sektor, aber gerade Fortnite zeigt, dass dieses Modell auch auf PC und Konsolen funktionieren kann. Anderseits investiert das Unternehmen Epic auch viel in aussichtsreiche Partnerschaften wie jene von Disney/Marvel.

Fortnite ist jetzt für PC, Switch-, PlayStation- und Xbox-Konsolen und Smartphones verfügbar.