Fortnite: Unzufriedenheit wegen UI-Veränderung

In einem neuen Update hat Epic Games erhebliche Änderungen an der Fortnite-Benutzeroberfläche vorgenommen, die bei vielen Spielern auf Ablehnung stießen. Kürzlich endete das Winterfest-Event, bei dem die Spieler 14 Tage lang kostenlose kosmetische Items erhielten und es zu großen Kooperationen mit Prominenten wie Shaq, Snoop Dogg und Mariah Carey kam. Gerüchte deuten auch auf eine weitere Kooperation mit den Ninja Turtels hin. Das Spiel befindet sich derzeit in der Mitte von Chapter 6, Season 1, was von vielen Spielern als frische Neuerung betrachtet wird.

Zusätzlich zur neuen Karte wurde das Bewegungssystem überarbeitet, sodass Spieler nun noch mehr Möglichkeiten haben, sich auf dem Schlachtfeld zu bewegen. Epic Games hat auch neue Spielmodi wie Ballistic, Fortnite OG und LEGO: Brick Life hinzugefügt. Allerdings wurden nicht alle Änderungen positiv aufgenommen. Das große Update vom 14. Januar 2025 brachte zahlreiche Änderungen, Inhalte und neue kosmetische Items mit sich. Eine der bedeutendsten Änderungen war die Umgestaltung der Quest-Benutzeroberfläche, die bei vielen Fans nicht gut ankam.

Umgestaltung der Quest-Benutzeroberfläche in Fortnite frustriert die Spieler

Anstatt in einer Liste werden die Quests jetzt in großen, ausklappbaren Blöcken angezeigt. Während einige Fans die neue Benutzeroberfläche als aufgeräumt empfinden, äußerten sich viele frustriert über die zahlreichen Untermenüs, die diese Änderung mit sich brachte. Einige Fans empfinden das neue Design als praktisch, da sie früher in der Spiel-Lobby zwischen verschiedenen Modi wechseln mussten, um Quests zu finden. Dies frustrierte Spieler, die Quests für Modi wie Reload und OG sehen wollten. Das größte Problem scheint jedoch die Implementierung während des Spiels zu sein.

Spieler haben bemerkt, dass die Zeit im Spiel entscheidend ist. Das neue UI-System verlangt mehr Zeit in Menüs, um Quests zu finden, was dazu führte, dass einige Spieler frühzeitig ausschieden. Obwohl die jüngste UI-Änderung einige Spieler unglücklich gemacht hat, loben andere Epic Games für die Änderung bei den Instrumenten von Fortnite. Ab sofort können die meisten Instrumente aus dem Fortnite Festival als Spitzhacken und Back Blings verwendet werden, was den Spielern mehr kosmetische Optionen bietet.

Trotz einiger Probleme sind viele Fans mit dem aktuellen Zustand von des Titels zufrieden und gespannt auf zukünftige Entwicklungen.

Quelle: reddit.com via u/Spaketchi