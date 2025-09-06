Fortnite: Supercharged XP-Event bringt bis zu 200 Level an einem Wochenende

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Epic Games hat ein besonderes Event gestartet: Supercharged XP. An diesem Wochenende können alle Spieler in Fortnite deutlich schneller aufsteigen und so große Fortschritte im aktuellen Battle Pass machen. Normalerweise werden „Supercharged XP“ nur in begrenztem Umfang vergeben, diesmal geht Epic aber einen ungewöhnlichen Schritt und erhöht die Limits drastisch.

Damit knüpft Fortnite an ein bekanntes System an. Um ein Level aufzusteigen, benötigen Spieler seit Jahren 80.000 Erfahrungspunkte. Wer regelmäßig Quests abschließt, kann zwar kontinuierlich Fortschritte erzielen, doch sobald die täglichen und wöchentlichen Aufgaben erledigt sind, wird das Sammeln neuer XP deutlich schwieriger. Genau hier setzt das Event an.

Bis zu 200 Level an einem Wochenende

Um die FNCS Global Championship zu bewerben, hat Epic Games ein zeitlich begrenztes Event gestartet, das bis zum 8. September um 15:00 Uhr deutscher Zeit läuft. Normalerweise erhalten Spieler im Rahmen solcher Events nur ein paar Level an Bonus-XP. Diesmal jedoch winken bis zu 200 zusätzliche Level.

Das reicht nicht nur, um den kompletten Battle Pass von Kapitel 6, Saison 4 zu beenden, sondern auch um die sogenannten Super Styles freizuschalten. Selbst wer schon Level 100 erreicht hat, kann jetzt weiter farmen und sich zusätzliche Belohnungen sichern.

Viele Wege, um XP zu farmen

Wie Spieler die zusätzlichen Erfahrungspunkte sammeln, bleibt ihnen überlassen. Es gibt mehrere bewährte Methoden:

Teilnahme an Kreativmodus-Karten , die auf XP-Farming spezialisiert sind

, die auf XP-Farming spezialisiert sind Erledigen von Quests in Save the World

Klassisches Spielen der Battle-Royale-Modi

Teilnahme an Events und Challenges in Legend’s Landing

Besonders attraktiv ist, dass Spieler nicht gezwungen sind, am FNCS-Livestream teilzunehmen. Wer lieber sein eigenes Tempo wählt, kann sich einfach in seine bevorzugten Modi stürzen und trotzdem vom Boost profitieren.

Supercharged XP am Fortnite-Wochenende: Ein Muss für Battle-Pass-Grinder

Für viele Spieler ist der Battle Pass das Herzstück von Fortnite. Mit ihm lassen sich exklusive Skins, Emotes und kosmetische Items freischalten, aber nur innerhalb der Saison. Da Kapitel 6, Saison 4 am 1. November 2025 endet, bleibt nicht mehr allzu viel Zeit, um alle Belohnungen freizuschalten.

Wer also noch hinterherhinkt, sollte dieses Wochenende unbedingt nutzen. Selbst wenn du schon alle Standard-Seiten abgeschlossen hast, kannst du durch den XP-Boost schnell die Bonus-Belohnungen einsammeln und so deine Sammlung vervollständigen.

Übrigens ist Fortnite ohne Update-Download jederzeit über Discord spielbar. Außerdem gibt es bereits Leaks für den Oktober, dabei soll Scooby-Doo etwas mit dem Halloween-Event zu tun haben. Wann das nächste Fortnite-Live-Event stattfinden wird erklären wir dir in einem anderen Artikel.

