Fortnite bekommt epische Percy-Jackson-Erfahrung– passend zum Start von Staffel 2 der Disney+-Serie

Die größte Stärke von Fortnite ist längst nicht nur Battle Royale, sondern die Art, wie das Spiel immer wieder zu einer riesigen Popkultur-Bühne wird. Ob Marvel, Star Wars, Eminem oder zuletzt Kill Bill: Kaum ein Entertainment-Franchise, das nicht früher oder später im Epic-Kosmos landet. Doch während viele Crossovers direkt über Epic Games laufen, entstehen manche Projekte ganz woanders: bei kreativen Map-Buildern, die im Auftrag von Studios maßgeschneiderte Fortnite-Erlebnisse entwickeln.

Genau das passiert jetzt für Percy Jackson, denn Disney bringt eine brandneue Experience in Fortnite, rechtzeitig vor dem Start der zweiten Staffel der erfolgreichen Disney+-Serie.

Percy Jackson: Siege of Monsters – Eine Custom-Insel im Stil von Camp Half-Blood

Disney hat offiziell angekündigt, dass am 09. Dezember eine neue Fortnite-Insel startet: Percy Jackson: Siege of Monsters. Die Map ist kein klassischer Fortnite-„Crossover“, sondern ein maßgeschneidertes Fan-Projekt, entwickelt von Fortnite-Creators im Auftrag von Disney, ähnlich wie frühere Custom-Inhalte wie One Battle After Another. Heißt konkret: Es gibt keine Item-Shop-Skins von Epic selbst, aber eine vollwertige, eigenständige Spielwelt.

Die neue Insel lässt Spieler direkt in das ikonische Camp Half-Blood eintauchen. Dort erwarten dich:

Begegnungen mit Charakteren aus der Serie, darunter Percy selbst

göttliche Waffen & Fähigkeiten

Trainings-Mini-Games wie aus der Welt der Halbgötter

Kämpfe gegen mythologische Monster

eine Story-basierte Quest, die dich durch das Camp führt

Disney betont, dass die Insel extrem detailgetreu gestaltet wurde, sowohl für Fans der Serie als auch der Buchvorlage.

„Ein Traum wird wahr“, sagt Dan Shotz, Executive Producer von Percy Jackson and The Olympians. „Spieler können sich vollständig in unsere Welt fallen lassen, sich von einem Olympier beanspruchen lassen, epische Quests erleben und ikonische Monster bekämpfen. Alles wurde mit großer Liebe zum Detail gebaut.“

Warum Disney so oft Fortnite nutzt

Disney ist eines der aktivsten Studios, wenn es um Fortnite-Kooperationen geht und das hat gute Gründe:

Fortnite Creative bietet eine moderne Plattform, um junge Zielgruppen direkt zu erreichen.

bietet eine moderne Plattform, um junge Zielgruppen direkt zu erreichen. Marketing kann viel kostengünstiger und flexibler umgesetzt werden als über klassische Werbung.

Custom-Maps erzeugen hohe Social-Media-Aufmerksamkeit, ganz ohne teure In-Game-Events.

Dass Disney erneut zu diesem Format greift, zeigt, wie effektiv Fortnite inzwischen als Werbe-Werkzeug funktioniert.

Was bedeutet die neue Insel für Fortnite-Spieler?

Für Spieler ist Siege of Monsters vor allem eines: Eine neue, liebevoll gestaltete Adventure-Experience, die Abwechslung in Creative-Modus und Discover-Tabs bringt.

Sie richtet sich an:

Serien-Fans, die tiefer in Percys Welt eintauchen wollen

Creative-Player, die neue Abenteuer-Maps mögen

jüngere Spieler, die Mythologie-Quests lieben

Content-Creator, die leicht streambare Story-Maps suchen

Battle-Royale-Spielmechaniken stehen diesmal nicht im Vordergrund, stattdessen ist es ein Erlebnis, das Neugier, Erkundung und leichte Kämpfe verbindet.

Während Fortnite regelmäßig mit Mega-Crossovers Schlagzeilen macht, zeigt dieses Projekt erneut, wie vielseitig der Creative-Modus geworden ist. Percy Jackson: Siege of Monsters ist kein bombastisches Live-Event, aber eine kleine, detailreiche Liebeserklärung an die Fans der Serie. Und gleichzeitig ein eleganter Marketing-Schachzug, der Disney+ perfekt zum Start der zweiten Staffel Rückenwind gibt.

Am 09. Dezember kannst du selbst ins Camp Half-Blood einziehen und für einen Moment zum Halbgott werden.

