Fortnite OG: Rund 90 Prozent der Spieler sind noch Bots

Epic Games hat 2023 die ursprüngliche Karte von Fortnite zurückgebracht, was so gut ankam, dass die Spieler in großer Zahl zurückkehrten und sich lautstark beschwerten, als die Karte wieder entfernt wurde. Um diesen Fehler nicht zu wiederholen, brachte Epic Ende 2024 die OG-Version dauerhaft zurück. In den letzten Tagen war das Spiel jedoch nicht so authentisch wie erhofft, da die Lobbys mit Bots gefüllt waren. Am Mittwoch stellte der Fortnite-Leaker Shiina fest, dass die OG-Lobbys mit noch bis zu 90 Prozent Bots gefüllt waren.

Das bedeutet, dass man möglicherweise nur mit neun echten Spielern spielte, während der Rest der Insel von Bots bevölkert war, die sich als Spieler ausgaben. Falls sich das Spiel seit dem Update einfacher anfühlt, könnte das der Grund sein. Shiina veröffentlichte ein weiteres Update, in dem sie erklärte, dass Epic sie kontaktiert habe, um zu erklären, was passiert sei, damit sie ihren Fans mitteilen könne, dass das Problem behoben wurde.

OFFICIAL FORTNITE OG BOT LOBBIES UPDATE: Earlier I tweeted about Fortnite OG having ~90 bots in all matches. Epic just reached out to me and confirmed this was just a mistake with the new game update. They told me that this issue has now been fixed! pic.twitter.com/wBJi5nbBXQ — Shiina (@ShiinaBR) January 15, 2025

Bots sind nicht nur für Fortnite OG ein großes Problem

Der Entwickler behauptet, dass das Füllen der OG-Lobbys mit Bots ein Fehler war, der durch das Update 33.20 in dieser Woche verursacht wurde. Das Update wurde am Dienstag veröffentlicht, sodass der Modus wahrscheinlich seitdem mit Bots gefüllt war. Bevor ihr euch beeilt, Fortnite zu spielen, ein paar leichte Siege einzufahren und eure Erfahrungspunkte zu sammeln, hat Epic Games gegenüber Shiina klargestellt, dass das Problem, was auch immer es war, bereits behoben wurde.

Es wird immer noch ein oder zwei Bots pro Fortnite-Matches geben, aber nicht mehr so viele wie 90. Der Zweck der Bots ist es, die Lobbys voll zu halten und neue und angeschlagene Spieler bei der Stange zu halten. E ist jedoch unklar, wie genau Epic und andere Studios berechnen, wie viele Bots in jedem Match sein sollten und wann sie auftauchen sollten. Das Hinzufügen einiger Bots in Live-Service-Matches ist mittlerweile die Norm.

Es ist bereits klar, dass sie in Marvel Rivals eingesetzt werden, wo sie anscheinend in Quickplay-Matches platziert werden, wenn die Spieler eine Pechsträhne haben. Die Spieler von Rivals sind darüber nicht sehr glücklich, aber sie haben herausgefunden, dass die passive Fähigkeit von Invisible Woman sie so verwirren kann, dass sie stehen bleiben und nichts tun.

