Fortnite: Neustes Update für die Xbox bringt einige Probleme

Das neueste Update für Fortnite stellt für Xbox-Spieler ein Problem dar: Es benötigt deutlich mehr Speicherplatz zum Herunterladen als auf anderen Plattformen. Das Problem tritt auf, nachdem Epic Games den neuesten Patch V30.30 veröffentlicht hat, der gegen Ende von Chapter 5 Season 3 veröffentlicht wurde. Diese Season hat viele neue Gegenstände und Gameplay-Änderungen im Game eingeführt. Das Fortnite Chapter 5 Season 3 Update hat das Battle-Royale-Spiel in vielerlei Hinsicht auf den Kopf gestellt. Große Teile der Map wurden in ein raues Ödland verwandelt. Das hat zur Folge, dass Fahrzeuge in dieser Season unglaublich wichtig für das Überleben sind. Die Spieler können eine Vielzahl von Fahrzeug-Upgrades finden und sammeln, von Maschinengewehr-Türmen bis hin zu kugelsicheren Reifen.

Außerdem wurde Fortnite um zahlreiche neue kosmetische Gegenstände erweitert. Dazu gehören der kultige Power Armor aus der Fallout-Reihe, der nun als spielbarer Skin verfügbar ist, sowie der legendäre X-Men-Charakter Magneto. Xbox-Spieler haben allerdings Probleme mit dem neuesten Patch, da dieser aufgrund seiner Größe nur schwer heruntergeladen werden kann. Laut mehreren Online-Berichten von Spielern ist der neue Patch V30.30 für den Titel viel größer als erwartet. Der Twitter-Nutzer Noahmattingly1 hat ein Bild gepostet, auf dem er zu sehen ist, wie er versucht, den Patch auf seine Xbox herunterzuladen. Dabei hat er enthüllt, dass das Update nicht weniger als 68 GB groß ist. . Die saisonalen Updates von Fortnite können groß und anspruchsvoll sein. Selten jedoch ist ein Patch so groß wie dieser.

We’re investigating an issue causing the v30.30 patch size to be much larger than intended for Xbox players.

We understand this patch size is inconvenient and recommend players begin the installation process ahead of play time. pic.twitter.com/bvLFxhSsK7

— Fortnite Status (@FortniteStatus) July 23, 2024