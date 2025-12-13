Fortnite plant angeblich DAS Weihnachts-Crossover schlechthin – Fans wären überrascht

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Fortnite überrascht fast jedes Jahr mit neuen, teils völlig unerwarteten Crossovers. Irgendwie hat man das Gefühl das nichts verschont bleibt. Doch dieses Gerücht hat echtes Kultpotenzial: Laut aktuellen Leaks könnte Fortnite bald mit einem der beliebtesten Weihnachtsfilme aller Zeiten kooperieren: Kevin allein zu Haus. Und ja, das würde auch mich zurückbringen.

Wie der bekannte Leaker blortzen berichtet, der in der Vergangenheit bereits mehrfach korrekt lag, sollen Harry und Marv, besser bekannt als die Wet Bandits (Deutsch: „Die feuchten Banditen“), ihren Weg nach Fortnite finden. Dabei handelt es sich um die ikonischen Gegenspieler aus Kevin allein zu Haus, gespielt von Joe Pesci und Daniel Stern.

Der Leaker selbst mahnt zwar zur Vorsicht und bittet darum, die Information mit einer gewissen Skepsis zu betrachten, betont aber gleichzeitig, dass er seinen Quellen vertraut. Ein „klassischer“ Fortnite-Leak also: nicht bestätigt, aber durchaus ernst zu nehmen.

Fortnite und Weihnachten: Eine lange Geschichte

Dass Fortnite ausgerechnet zur Weihnachtszeit auf solche Crossovers setzt, wäre alles andere als überraschend. Das Spiel ist längst bekannt für seine saisonalen Events und Skins. Neben zahlreichen eigens kreierten Winter-Outfits hat Epic Games in den letzten Jahren auch verstärkt auf bekannte Weihnachtsmarken gesetzt. Es gibt bereits unzählige Weihnachtsskins im Spiel.

Ein Kevin allein zu Haus-Crossover würde sich also nahtlos in diese Tradition einfügen und dürfte vor allem Nostalgie-Fans abholen.

Twitter/X-Inhalt

Dieser Inhalt stammt von X (Twitter) und kann personenbezogene Daten übertragen. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Warum ausgerechnet die Wet Bandits aus „Kevin allein zu Haus“?

Harry und Marv sind (abgesehen von Kevin selbst) die beliebtesten Figuren der Filmreihe. Ihre Niederlagen, Verletzungen und Pechsträhnen würden erstaunlich gut zum überzeichnetem Fortnite-Stil passen. Auch spielerisch bieten sie viele Möglichkeiten: Ob als Skins, NPCs oder sogar als Teil spezieller Herausforderungen, bei denen du Fallen überleben oder Schaden „wegstecken“ musst. Wenn man darüber nachdenkt, dann wären sie durchaus eine lustige Erweiterung. Auch wenn ich viele Gedanken spinne: aktuell drehen sich die Gerüchte ausschließlich um Skins.

Eigentlich schade, aber Kevin McCallister selbst wird im Leak nicht erwähnt. Also kein „Kevin alleine in Fortnite“.

Kevin ist in den Filmen ein Kind, und Fortnite vermeidet extreme Größenunterschiede bei Charakteren, um faire Hit-Boxen zu garantieren. Ähnlich wie bei anderen Crossovers müssten massive Anpassungen vorgenommen werden, was bei einer realistischen Kinderfigur kaum umsetzbar ist. Ein Mech-Kevin wie bei Morty? Eher unwahrscheinlich, da es nicht zum Franchise passt.

Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, ist der Zeitpunkt relativ klar: Die nächsten Tage, passend zu Winterfest und der Weihnachtszeit. Fortnite nutzt diese Phase traditionell für größere Events und aufmerksamkeitsstarke Kollaborationen. Bislang ist aber nichts offiziell.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!