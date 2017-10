Final Fantasy XII The Zodiac Age über eine Millionen Mal verkauft

Rockstar hat einen pfiffigen neuen 4K-Trailer für das kommende Remaster von L.A. Noire veröffentlicht. Der Trailer gibt uns einen Blick auf viele scharfe Anzüge, glatte Frisuren, Hintergassen und glänzende Abzeichen. Wer würde nicht wollen, dass Cole Phelps jemanden als Teil eines scheinbar subtilen Verhörs in 4K beschimpft?

Der Remaster von L.A. Noire hat einen schönen visuellen Schub erhalten und Rockstar gelingt es unsere Erinnerungen an das Spiel mit Hochglanz zu wecken. Das Spiel bietet verbesserte Lichteffekte, neue Kamerawinkel und hochauflösende Texturen, die auf PS4 und Xbox One bei 1080p laufen. Das Spiel läuft sogar in 4K auf den Konsolen PS4-Pro und Xbox One X, was das bereits lebhafte Los Angeles noch lebendiger machen wird. Sicherlich sieht das nicht so schick aus wie ein GTA5, denn der Titel hat eigentlich schon ein paar Jährchen am Buckel.

Erstmals für Nintendo!

Für die Nintendo Switch-Portierung kommt bei L.A. Noire neben allen zusätzlichen DLC-Erweiterungen das Original-Spiel hinzu. Die Switch-Version bietet außerdem gestenbasierte Bedienelemente, HD-Rumpeln, „kontextabhängige Touchscreen-Steuerungen“ bei der Wiedergabe im Handheld-Modus sowie zwei neue Kamerawinkel: breit und über der Schulter.

L.A. Noire wird am 14. November auf Nintendo Switch, PS4, Xbox One und PC erscheinen.