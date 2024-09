Final Fantasy VII Remake: „Part 3“ wird der Original-Geschichte treu bleiben

Das Warten auf den dritten Teil des Final Fantasy VII Remake geht weiter, doch Produzent Yoshinori Kitase macht Hoffnung. In einem aktuellen Interview (via AnimeNewsNetwork.com) versichert er: „Die Fans des Originals werden nicht enttäuscht.“ Doch was genau bedeutet das für dich als langjähriger Anhänger oder als neugieriger Neuling?

Die größte Sorge vieler Fans ist klar: Bleibt die Handlung des Originals unangetastet?

Kitase hat darauf eine eindeutige Antwort. Obwohl einige moderne Anpassungen in das Remake eingeflossen sind, bleibt die Story im Wesentlichen der Original-Geschichte treu. Das Entwicklerteam legt großen Wert darauf, die Essenz des Klassikers zu bewahren. Es wird keine radikalen Änderungen an den zentralen Story-Elementen geben, die du aus dem Original kennst und liebst. Du darfst also mit einem treuen Remake rechnen.

Final Fantasy VII Remake – Part 3 bleibt Original treu, aber bietet auch Neues

Trotz dieser Treue zum Original gibt es für die Remake-Version einige spannende Neuerungen. Kitase erklärt, dass das Team neue Elemente einbauen möchte, die sowohl alten als auch neuen Spielern ein frisches und bereicherndes Erlebnis bieten. Du kannst dich auf neue Zwischensequenzen, verbesserte Gameplay-Mechaniken und vielleicht sogar ganz neue Nebenquests freuen. Diese Balance aus Nostalgie und Innovation ist laut Kitase entscheidend für den Erfolg des Projekts.

Warum wagt das Team den Spagat zwischen Alt und Neu? Kitase betont, dass es essenziell sei, die Hardcore-Fans nicht zu enttäuschen, aber gleichzeitig neue Spieler anzusprechen. Die Neuauflage soll sowohl den nostalgischen Charme des Originals beibehalten als auch moderne Spielstandards erfüllen. Diese Balance ist entscheidend, um das Remake für eine breite Zielgruppe interessant zu machen und dem Erbe von Final Fantasy VII gerecht zu werden. Immerhin bietet die Geschichte viel Potenzial für Erweiterungen.

Wie wirkt sich das auf das Gameplay aus?

Das Gameplay bleibt ebenfalls ein zentraler Punkt der Weiterentwicklung. Kitase deutet an, dass es neben den Story-Elementen auch beim Gameplay frische Akzente geben wird. Mehr taktische Tiefe und möglicherweise neue Kampfsysteme könnten kommen. Doch auch hier wird darauf geachtet, dass die grundlegenden Mechaniken erhalten bleiben, die das Original so besonders gemacht haben.

Eine der größten Fragen, die dich sicher beschäftigt, ist der Release-Termin.

Wann kommt Teil 3 von Final Fantasy VII Remake? Leider lässt sich Kitase hier nicht in die Karten schauen. Fans müssen sich also weiterhin gedulden, doch die Aussagen des Produzenten lassen darauf schließen, dass sich das Warten lohnen wird.

Übrigens ist morgen ein besonderer Tag für FF-Fans. Final Fantasy 16 erscheint für den PC. Auch PlayStation-Freunde, die sich eine PS5 Pro anschaffen werden, dürfen sich auf ein Final Fantasy 7 Rebirth „auf Hochglanz“ freuen.