Final Fantasy 7 Remake Part 3: Das Potential rund um Mideel

Die letzten Momente von Final Fantasy 7 Rebirth bereiten die Bühne für den finalen Kampf gegen Sephiroth vor. Das Spiel enthält jedoch noch viele denkwürdige Ereignisse und Orte aus dem Original von 1997, die es zu adaptieren gilt.

Rebirth endete mit einem Wirbelwind von Ereignissen und betonte dabei seine ursprünglichen Elemente wie alternative Zeitlinien, veränderte Schicksale und einzigartige Team-Ups. Da viele Handlungsstränge in Rebirth offengelassen wurden, muss der letzte Teil des FF7 Remake-Projekts möglicherweise einige Abschnitte des ursprünglichen Final Fantasy 7 ändern oder überspringen. Obwohl einige dieser Sequenzen für die Geschichte des Remake-Projekts möglicherweise nicht mehr wesentlich sind, darf Final Fantasy 7 Remake Part 3 bei einem bestimmten Abschnitt des Originalspiels keine Abstriche machen.

Final Fantasy 7 Rebirth hat einige der ikonischsten und emotionalsten Szenen des ursprünglichen Final Fantasy 7 auf einzigartige Weise adaptiert und damit den Kurs für einen aufregenden letzten Teil in Teil 3 gesetzt. Insbesondere nutzte das Spiel Rückblenden, alternative Zeitlinien und neue Charaktere, um seine Charakterbögen und Ereignisse zu verstärken und zu erweitern.

Das Potential rund um Mideel und einem Fokus auf andere Charaktere

Im ursprünglichen Final Fantasy 7 fällt Cloud in den Lebensstrom nach dem Ereignis „Das, was in den nördlichsten Gefilden wartet“, bevor er im Dorf Mideel gefunden und ins Krankenhaus gebracht wird. Tifa und die Gruppe finden Cloud dort in einem vegetativen Zustand aufgrund einer Mako-Vergiftung. Clouds Hospitalisierung öffnet die Tür zu einem bedeutenden Teil von Final Fantasy 7, in dem andere Gruppenmitglieder für eine Weile im Mittelpunkt stehen. Tifa bleibt bei Cloud, aber die anderen gehen nach Nord-Corel und Fort Condor, um gegen Shinra um die Große Materia zu kämpfen. Bald treten eine Reihe von Erdbeben auf, die Tifa, Cloud und Mideel in den Lebenstrom fallen lässt. Während sie dort sind, erkundet Tifa Clouds Unterbewusstsein, wodurch sie seine Erinnerungen zusammensetzen und seine wahre Vergangenheit erkennen kann.

Final Fantasy 7 Remake Part 3 sollte das Potenzial von Mideel und Clouds Hospitalisierung voll ausschöpfen, da dieser Abschnitt die perfekte Bühne für die einzigartige Erzählweise des Remake-Projekts bietet. Mideel erlaubt es einer Gruppe ohne Cloud, ins Rampenlicht zu treten und ihre Charakterbögen zu erforschen. Nach dem zeitlinienüberschreitenden Finale von Rebirth kann Teil 3 einzigartige Gespräche, Ereignisse und Wendungen in diesem Segment bieten. Darüber hinaus sieht die Verfolgung der Großen Materia in FF7 von 1997 Cid Highwind als Gruppenleiter, was die perfekte Einführung eines spielbaren Cid in FF7 Remake Teil 3 ermöglicht.

Während Mideel Tifa, Cid und der Gruppe mehr Fokus gibt, sollte dabei Cloud nicht vergessen werden. Die Situation in Mideel könnte einige spielbare Rückblenden ermöglichen, die Clouds wahre Vergangenheit aufdecken. Angesichts der Handlung von Rebirth könnte Cloud sogar alternative Geschichten erkunden, in denen frühere Iterationen verzweigte Wege gingen, während er versucht, herauszufinden, welche Ereignisse wahr sind. Diese Szene könnte mit Tifas Erkundung von Clouds Unterbewusstsein erweitert werden, was das Segment in ein kooperatives Zusammensetzen von Clouds Erinnerungen verwandeln würde.

Mideel ist einer der kritischsten Abschnitte im ursprünglichen Final Fantasy 7, da seine Bedeutung für die Gesamtgeschichte und das Wachstum der Hauptgruppe den Kurs für den letzten Akt des Titels setzt. Diese Elemente und das Potenzial für einzigartige Erweiterungen machen eine überzeugende Argumentation für die vollständige Erkundung von Mideel in Final Fantasy 7 Remake Part 3.

