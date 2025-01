Final Fantasy 7 Remake Part 3: Die Entwicklung schreitet zügig voran

Der noch unbetitelte dritte Teil des Final Fantasy 7 Remake-Projekts, der auf Final Fantasy 7 Remake und Final Fantasy 7 Rebirth folgt, befindet sich laut Regisseur Naoki Hamaguchi seit etwa neun Monaten in der Entwicklung und markiert den Abschluss dieser ambitionierten Trilogie.

„Wir haben direkt nach Abschluss von Final Fantasy 7 Rebirth – also etwa im März oder April 2024 – mit der Arbeit an Final Fantasy 7 Remake Part 3 begonnen, sodass wir bereits seit rund neun Monaten daran arbeiten“, erklärte Hamaguchi in einem Interview mit 4Gamer.net anlässlich der Veröffentlichung der PC-Version von Final Fantasy 7 Rebirth. „Unser Ziel für 2024 war es, das Spielerlebnis zu konkretisieren, das wir mit dem dritten Teil anstreben. Wir haben eine großartige Grundlage geschaffen, die der Vision und Richtung des Teams entspricht.

„Im Jahr 2025 sind wir nun in die Phase eingetreten, in der wir das Spiel auf Basis unserer Pläne weiterentwickeln und verfeinern. Die Entwicklung verläuft reibungslos und liegt gut im Zeitplan, den ich ursprünglich aufgestellt habe. Wann ich mehr Informationen teilen kann, kann ich noch nicht sagen – aber bitte bleibt dran.“

Produzent Yoshinori Kitase ergänzte: „Bei großen storybasierten RPG-Projekten hängt das Entwicklungstempo stark davon ab, ob die Geschichte vollständig ausgearbeitet ist. Für den dritten Teil habe ich den Szenaristen [Kazushige Nojima] gebeten, der Handlung noch mehr Abschluss zu verleihen, da es sich um den finalen Teil handelt. Vor ein paar Tagen haben wir das abgeschlossen, und ich habe das Gefühl, dass die Entwicklung gut voranschreitet.“

Ein heiß diskutiertes Thema ist die Plattform-Verfügbarkeit. Während Final Fantasy 7 Remake ursprünglich für PlayStation 4 erschien, wurde Final Fantasy 7 Rebirth exklusiv für PlayStation 5 veröffentlicht. Auf die Frage, ob Final Fantasy 7 Remake Part 3 ebenfalls exklusiv für die neueste Konsolengeneration erscheint, beruhigte Kitase die Fans: „Nein, nein, darüber müsst ihr euch diesmal keine Sorgen machen.“

Hamaguchi ging außerdem darauf ein, warum die Spiele des Remake-Projekts zeitversetzt für den PC erscheinen: „Die Final Fantasy-Marke hat eine starke Partnerschaft mit Sony. Gleichzeitig leben wir nicht mehr in einer Zeit, in der Hardware-Exklusivität nur Vorteile bietet. Square Enix strebt eine Multiplattform-Strategie an, und ich denke, wir werden in Zukunft immer häufiger zeitgleiche Veröffentlichungen für Konsole und PC sehen.“

Die Multiplattform-Strategie spiegelt sich auch in den jüngsten Veröffentlichungen wider: Final Fantasy 7 Rebirth erschien am 29. Februar 2024 exklusiv für PlayStation 5, während die PC-Version am 23. Januar 2025 über Steam und den Epic Games Store veröffentlicht wurde. Fans können gespannt sein, wie sich die Trilogie in ihrem epischen Abschluss entfalten wird.