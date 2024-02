Final Fantasy 7 Rebirth: Ab wann gibt es eine Wertung?

Die Spannung steigt, da Square Enix Details zum Review-Embargo des heiß ersehnten Action-Rollenspiels Final Fantasy 7 Rebirth bekannt gibt.

Freu dich auf tiefe Einblicke in den zweiten Teil der Final Fantasy 7 Remake-Saga. Die Meinungen der Kritiker könnten den Hype um das Spiel weiter anheizen oder ihn auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Jetzt wissen wir auch ab wann es die ersten Bewertungen zum Rollenspiel von Square Enix geben wird.

Final Fantasy 7 Rebirth: Wann gibt es das erste Review?

Am 22. Februar 2024, um 15:00 Uhr (deutscher Zeit), werden die kritischen Stimmen das Schweigen brechen – eine Woche vor dem offiziellen Spielstart am 29. Februar 2024.

Nicht nur das, auch der Preload startet voraussichtlich am 27. Februar 2024 im PlayStation Network. Digital-Vorbesteller profitieren davon, dass das neueste Update bereits vorinstalliert ist. Beachte jedoch, dass ein Day-One-Update möglicherweise noch vor dem 29. Februar 2024 verfügbar sein wird, insbesondere für diejenigen, die auf eine physische Kopie setzen.

Wie groß ist der Download von FF7 Rebirth?

Die beeindruckende Dateigröße von Final Fantasy 7 Rebirth beträgt 145.250 GB, fast doppelt so groß wie der erste Remake-Teil. PS5-Besitzer mit begrenztem Speicher sollten sich darauf vorbereiten, Platz zu schaffen. Diejenigen mit einer internen SSD-Erweiterungsmöglichkeit können beruhigt sein, da genügend Raum vorhanden ist.

Am 29. Februar 2024 erwartet uns dann das exklusive Release von Final Fantasy 7 Rebirth. Die Fortsetzung setzt auf die bewährte Mischung aus Echtzeit-Action und strategischen Rollenspielelementen. Die Geschichte knüpft direkt an die Ereignisse des Remake an, mit Cloud Strife und der Umweltschutzgruppe AVALANCHE im Mittelpunkt. Ihre Mission: Shinras Ausbeutung des Lebensstroms zu stoppen und den gefährlichen Sephiroth zu besiegen.

Final Fantasy 7 Rebirth erscheint für PS5 am 29. Februar 2024. Eine PC-Version gilt als sicher, allerdings noch ohne Release-Termin.