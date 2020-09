[Filmkritik] Knives Out – Mord ist Familiensache

Müsste ich Knives Out in zwei Sätzen zusammenfassen, so wäre dies glaube ich am besten getan, mit einer hochkarätig besetzten Produktion die große Namen wie Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer, Daniel Craig und auch Chris Evans zeigt. Die es schafft den Zuseher in das Krimi Geschehen zu verwickeln, zu fesseln und doch letztlich hinters Licht zu führen.

Mord ist Familiensache

Fangen wir mit dem Setting an in welches wir geführt werden und das vorzugsweise ohne zu Spoilern. Wie man anhand des Trailers und natürlich auch der Fotos erkennen kann, haben wir hier eine Familie die sehr vermögend ist. Aber wie das nun mal in Krimigeschichten ist, ist meist nur das Oberhaupt der Familie wirklich vermögend und im Regelfall umgeben von Blutsaugern. Es überrascht also nicht, dass hier wirklich auf das gute alte Klischee gesetzt wird „Jeder hat ein Motiv“. Denn letztlich geht es jedem ums Geld und das große Erbe. Soweit so gut. Wir werden auch ohne Umschweife in den Mord hinein geführt und es beginnen auch sogleich die Ermittlungen. Geleitet von Benoit Blanc, einem Detektiv mit französischem Namen aber dem dicksten Südstaaten Dialekt den man sich vorstellen mag. Gespielt wird dieser von Daniel Craig.

Knives Out die Krimi-Komödie ohne große Lacher

Ich war mir nicht sicher was ich von Craigs Leistung in diesem Film halten sollte. Sein falscher Akzent dominierte Szenen mehr als sein Schauspiel und an diesen musste ich mich sehr beschwerlich gewöhnen. Der Charakter des Detektiven Benoit erscheint durch den ganzen Film etwas unbeholfen, fast schon inkompetent. Aber er hat doch immer wieder Eingebungen die mich annehmen lassen, dass der doch weiß was er tut. Ebenso wie das Geheimnis des Mordes, bleibt dieser Charakter bis zum Schluss undurchschaubar. An dieser Stelle will und werde ich nichts vorweg nehmen. Die restliche Besetzung spielt ihre erblüsterne Rolle sehr gut. Es kommt eine richtig schöne Murder-Mystery Stimmung auf und wenn man dafür empfänglich ist, beginnt man von Anfang an selbst mit zu rätseln.

Knives Out ist ungewöhnlich unterhaltsam

Wie von einem Krimi zu erwarten ist, werden wir an allen Ecken und Enden auf die falsche Fährte geschickt. Aber, auch hier werde ich mich hüten zu Viel zu verraten, dieser Film macht dies auf eine sehr erfrischende Weise mit der ich so nicht gerechnet hatte. Er ist zudem sehr entschleunigt. Obwohl es sich um eine Hollywood Produktion handelt, wird auf Action und hektische Szenenschnitte verzichtet. Was dem Film sehr gut tut. Es lässt die Geschichte, wie auch die Momente viel besser wirken. Aber war es in Summe ein guter Film?

Fazit

Wenn man Krimis mag in denen jeder Verdächtig ist, jeder ein Motiv hatte und die internen Intrigen beginnen sich gegenseitig im Weg zu stehen. Dann ist Knives Out definitiv seine Zeit wert. Ich empfand ihn als sehr unterhaltsam, wenngleich ich nicht das Gefühl hatte eine Komödie zu sehen. Versteht mich nicht falsch… wenn man bedenkt dass es hier um Mord geht, so hat der Film einen sehr heiteren Tenor. Jedoch verstehe ich unter Komödie einfach auch bewusstes Setzen von Gags und das war so nicht direkt gegeben. Der einzige „Witz“ der sich durchzieht, ist dass eine der Protagonistinnen sich übergeben muss sobald sie lügt. Dies fand ich aber eher eine sehr Interessante Methode um den Plot voran zu treiben, als wie den comedic Relief.