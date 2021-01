Chris Evans wird noch zwei Mal Captain America spielen

Chris Evans als Captain America in Avengers: Endgame - (C) Marvel

Es wurde erst gemeldet, dass wir Steve Rogers für einen weiteren Marvel Film verkörpert wird. Kein anderer als Chris Evans wird wieder in die Rolle des First Avenger schlüpfen. Nun aber könnte es sein, dass Chris Evans noch zwei Mal als Captain America zu sehen sein wird. Für zwei weitere Filme können wir also mit Cap rechnen. Marvel hat sich zu diesen Berichten noch nicht geäußert, jedoch kommen die News aus einer sehr verlässlichen Quelle.

BREAKING: Chris Evans is reportedly in talks with Marvel Studios to reprise his role as Captain America in the MCU. https://t.co/nCwUisFudo pic.twitter.com/KwNxBf6XAD — IGN (@IGN) January 14, 2021

Chris Evans bestreitet es aber Captain America wird wohl noch zwei Mal zum Einsatz kommen

Natürlich äußert sich Evans nicht zu den Berichten über seine Rückkehr als Captain America. Es wäre aber auch nicht das erste Mal, dass ein Schauspieler vertraglich zu seiner Verschwiegenheit verpflichtet wurde. Obwohl Evans damals die Rolle von Steve Rogers nur mit etwas Überzeugungsarbeit angenommen hatte, mauserte sich der Erste Avenger zu einem absoluten Publikums Liebling. Niemand hätte Captain America besser verkörpern können als Chris Evans und ihn noch zwei Mal zu sehen, wäre für die Fans ein Highlight. Aber in welchen der kommenden Marvel Produktionen könnte das sein?

Viel ist noch nicht durchgesickert. Einzig bekannte Fakten, sind die Gespräche zwischen Marvel Studios und Evans. Wobei dies schon mal bedeutet, dass er zumindest für einen weiteren Film gebraucht wird. Eins wurde aber definitiv klar gestellt, wenn Chris Evans wieder in die Rolle des Captain America schlüpfen sollte, dann nicht für einen weitern Film zu der Figur selbst. Also eindeutig keine weiteren Solo-Movies rund um Steve Rogers. Der momentan heißeste Tipp, ist wohl die Serie über Falcon und The Winter Soldier, wo es ja um seinen offiziellen Nachfolger gehen wird. Hier würde ein Auftritt von ihm auch passen.

Das Marvel Multiversum bietet unendliche Möglichkeiten

Auf der Roadmap von Marvel steht auch noch ein weitere Film von Dr. Strange. Dieser trägt bereits den passenden Titel „The Multiverse of Madness“. Marvel eröffnet damit das aus den Comics bereits bekannte Multiversum und folglich auch unendliche Möglichkeiten für Charaktere wieder zu erscheinen. So könnte auch Evans wieder als Captain America auftauchen, aber in welcher Variation? Es bleibt spannend im MCU. Welches ist euer lieblings Moment mit Captain America? Schreibt es uns in die Kommentrae. Eine meiner liebsten Szenen findet man auf Twitter mit Publikums-Reaktion: