Captain America-Darsteller möchte in einem Star Wars-Film mitmachen

Captain America-Darsteller in Star Wars ? (C) Disney, Marvel - Fotomontage

Chris Evans meldet sich freiwillig für einen neuen Star Wars-Film, wenige Tage nachdem einer von Kevin Feige angekündigt wurde. Diese Woche wurde berichtet, dass das Mastermind von “Marvel Studios” einen neuen Film entwickelte, der in der weit entfernten Galaxis spielt und an den separaten Trilogien von Rian Johnson und David Benioff & D.B. teilnimmt. Wie bei den meisten Dingen in Star Wars werden Informationen über Feiges-Film streng geheim gehalten, aber die Aussicht, dass er im Franchise arbeitet, ist mehr als genug, um die Zuschauer zu begeistern. Er arbeitete magisch mit der MCU zusammen, die in diesem Jahrzehnt zum dominantesten Hollywood-Anwesen wurde.

Noch verlockender ist, dass Feige für seinen Star Wars-Film bereits einen Hauptdarsteller im Sinn hat. Es überrascht nicht, dass das Internet immer wieder versucht, herauszufinden, wer das sein könnte, und logischerweise nach Möglichkeiten in der MCU Ausschau hält. Es kann einige Zeit dauern, bis Feiges Star Wars-Besetzung bekannt gegeben wird, aber ein Marvel-Veteran könnte seinen Hut in den Ring werfen.

Wer möchte nicht in einem Star Wars-Film mitspielen?

Auf Twitter stellte Collider die Frage, welche MCU-Schauspieler die Leute in Star Wars sehen möchten. Evans, der Captain America in der Infinity Saga spielte, antwortete, er wolle, dass er in der weit entfernten Galaxis auftauche. Deswegen kam von ihm ein “Me”.

Da Evans auf einen Tweet antwortete, der einen Artikel über Feiges Star Wars-Film enthielt, wäre es vernünftig anzunehmen, dass dies auch der ist, auf den er sich bezieht. Die Abfrage besagt jedoch nur, dass es sich um einen SW-Film handelt (ohne einen bestimmten Film anzugeben), sodass Evans möglicherweise ein allgemeineres Interesse daran bekundet, dem Franchise in irgendeiner Form beizutreten. Er hat eine lange und erfolgreiche Geschichte in der Zusammenarbeit mit Feige, aber er spielt auch eine Hauptrolle in Johnsons Knives Out. Johnson arbeitet weiter an seiner neuen SW-Trilogie (die erstmals vor fast zwei Jahren angekündigt wurde), sodass Evans möglicherweise in einer davon mitspielen könnte. Nach Avengers: Endgame ist seine Zeit in der MCU abgelaufen, was bedeutet, dass sein Zeitplan frei wäre, ein anderes Mega-Franchise zu übernehmen, wenn er wollte.

Angesichts des überwältigenden Erfolgs der MCU ist es fast unmöglich, Evans von seiner altruistischen Darstellung von Steve Rogers zu trennen. So viele Fans werden ihm wahrscheinlich in jedem Star Wars-Film als Helden sehen. Er könnte also zu jeder Rolle passen, die ein Star Wars-Regisseur vorhat. Und mit so vielen Filmen am Horizont, wird Evans irgendwann eine wichtige Rolle spielen, sodass er vielleicht in naher Zukunft seinen Wunsch erfüllt bekommt.