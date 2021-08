Fashion Police Squad – Modesünden gehören nun der Vergangenheit an

Fashion Police Squad (C) No More Robots Mopeful Games

Als Offizier Des seid ihr in Fashion Police Squad unterwegs, um die Modesünden der Verbrecher zu bestrafen. Um die Kriminellen zu überwältigen verwendet ihr eine Vielzahl an kuriosen Waffen. Neben dem Gürtel der Gerechtigkeit und dem W.A.R.drobe Launcher bestraft ihr die Sünder auch mit einer Farbpatronenschießenden Carbine Elite.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Advertisment

Gürtel der Gerechtigkeit und vieles mehr

Jede einzelne Waffe in Fashion Police Squad dient einem anderen und individuellen Zweck. So müsst ihr beispielsweise alte, triste und graue Kleidung mit eurer Carbine Elite farblich aufwerten oder die Näh-Maschinenpistole verwenden, um ausgeleierte und nicht angepasste Kleidung etwas enger zu nähen. Mit der Zeit laufen euch immer mehr Modesünden vor die Flinte und es liegt an euch die entsprechende Waffe für diese Sünden zu verwenden, damit die Gerechtigkeit siegen kann!

Die Geschichte in Fashion Police Squad verbirgt viele Geheimnisse und freche sowie einzigartige Charaktere. Eure Hauptaufgabe ist es das Geheimnis der Modekriminellen zu lösen, da unklar ist woher die zahlreiche Menge plötzlich auftaucht. Während ihr diese Mission verfolgt, steht euch die Stadt Trendpolis zur freien Erkundung zur Verfügung. Nur wer jeden einzelnen Winkel und jede Ecke der Stadt durchkämmt wird die geheimen Outfits finden und freischalten können.

Retro-Stil angelehnt an damalige FPS-Titel

Optisch ist der Stil an die vergangenen Tage von Doom oder Quake angelehnt, besitzen jedoch eine sehr frische moderne Oberfläche. Da keine echten Waffen verwendet werden, verliert dieser Ego-Shooter den Gewaltaspekt, welches ihn jedoch nicht uninteressanter macht. Mit der amüsanten und frischen Idee gewähren und Publisher No More Robots und Entwickler Mopeful Games eine lustige und spaßige Zeit, abseits der ernsten Themen in vielen Videospielen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wenn ihr euch unsicher seid ob der Ego-Shooter im Retro-Stil sich an eurem Spielegeschmack anlehnt habt ihr jetzt die Möglichkeit die Fashion Police Squad-Demo zu spielen! Diese ist derzeit auf Steam verfügbar. Die Fashion Police Squad-Beta ist derzeit auch im Gange und wer noch kein Key für das Spiel erhalten hat, hat die Chance über den offiziellen Discord-Server an einen heranzukommen.

Fashion Police Squad soll für den PC erscheinen. Der Erscheinungstermin steht derzeit jedoch noch nicht fest, doch der Zeitraum konnte auf 2022 eingegrenzt werden.