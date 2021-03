Fall Guys Season 4 bringt 7 neue Level

Fall Guys Season 4 © Mediatonic

Mediatonic hat seit Verkündung der kommenden neuen Saison begonnen, auf Twitter neues Material zu präsentieren. Wie üblich für den sehr Fan nahen Entwickler, hält das Studio Fans auf Twitter täglich up to date. Heute verkündete Mediatonic nicht nur, dass Fall Guys Season 4 ganze 7 neue Level mitbringt. Sondern lieferte auch einen schönen Blick auf eines der Level.

Fall Guys Season 4: 7 neue Level und Unmengen an Content

Mal abgesehen der 7 neuen Level die Season 4 für Fall Guys bringt, sind bereits zahlreiche Kostüme in den Videos zu sehen. Aliens, Raumanzüge, Roboter Elemente. Es wird eindeutig spacig. Das Level dass gezeigt wird, bietet von Flipper Bumpern, über Licht Ebenen bis hin zu Laserbalken allerlei SciFi Details. Und alle diese Einzelheiten stecken nur in einem einzigen Parkour.

Die Zukunft von Mediatonic und Fall Guys könnte sogar noch bunter werden. Nachdem nun Mediatonic von Epic Games übernommen wurde, stehen einige sehr interessante Lizenzen im Raum. Epic Games hat in Fortnite bereits einen ganzen Sektor für Marvel und DC Helden, aber auch zahlreiche andere Figuren der Popkultur im Spiel verewigt. Das könnte Mediatonic künftig für Themen und Kostüme nützlich sein.

Wer weiß also ob die 7 Level von Fall Guys Season 4 nicht bereits in der 5ten Saison überboten werden. Mit einem so großen Unternehmen wie Epic Games als Ressourcen Spender, könnten künftig Comic Themen oder auch Film und Fernsehen ganze Seasons von Fall Guys durchziehen in ihrer Thematik. Das sollte man eindeutig im Auge behalten.