F1 2021: Spieler können in die eigentliche F1-Saison einsteigen

Die Former 1-Saison auf PC und Konsole startet am 16. Juli 2021 mit F1 2021. Rennsport-Freunde können in die Fußstapfen von Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris oder Sebastian Vettel schlüpfen und versuchen, in einem neuen Karrieremodus in der Formel 1 2021 die Fahrer-Weltmeisterschaft zu gewinnen. Ebenfalls neu in der diesjährigen Ausgabe der Spielserie ist ein neuer Karrieremodus namens Braking Point, in dem die Spieler einem narrativen Weg von der F2-Saison 2019 bis zur F1-Saison 2020 und 2021 folgen.

F1 2021 ist der 14 Titel der Serie, aber es wird der erste sein, der auf der nächsten Konsolengeneration verfügbar sein wird. Derzeit findet die Formel-1-Saison in Aserbaidschan beim sechsten Rennen des Jahres statt, wobei Max Verstappen die Fahrerwertung knapp vor Lewis Hamilton anführt. Mit der Funktion „Real Season Start“ sollten die Spieler nach der Veröffentlichung des Spiels direkt in die Mitte der Saison springen können. Ob Mick Schumacher so seine ersten Punkte machen kann? „Derzeit sind seine Ambitionen durch ein nicht wettbewerbsfähiges Auto begrenzt“, wie Jean Todt (FIA-Boss) kürzlich sagte (via TZ.de).

Das Feature Real Season Start in F1 2021 ermöglicht es den Spielern, sich mit jedem Fahrer in der Startaufstellung auszutauschen und genau dort weiterzumachen, wo die echte Formel-1-Saison aufgehört hat. Spieler können einen Karrieremodus ab dem letzten (oder einem früheren) Formel-1-Grand-Prix mit der aktuellen Fahrerwertung und den Teams bis zu diesem Punkt starten. Ein weiteres hochgepriesenes Feature des diesjährigen Spiels ist der als Braking Point bekannte Karrieremodus, in dem sich die Spieler durch die Formel 2 bis in die F1 vorarbeiten. Die Entwickler versprechen eine starke Erzählung mit einer gut geschriebenen Geschichte, die die Spieler durch intensive Rennszenarien und Situationen abseits der Strecke erleben können.

F1 2021: Koop-Karriere am Start

Darüber hinaus bietet F1 2021 den Spielern die Möglichkeit, eine Koop-Karriere mit zwei Spielern zu absolvieren und mit ihren Freunden im selben Team oder als Rivalen durch den F1-Kalender zu fahren. Nach Angaben der Entwickler wurde auch am Forschungs- und Entwicklungsprozess in den Karrieremodi herumgebastelt und die Multiplayer-Optionen und -Systeme haben jeweils größere Updates zum vorherigen Titel erhalten. Diese Updates mit dem Hinzufügen des Karrieremodus Braking Point sind allesamt Anzeichen dafür, dass Codemasters und der neue Besitzer EA hart daran arbeiten, das Spiel näher an die Simulationskategorie zu bringen, ohne Gelegenheitsspieler zu entfremden.

Das Bestreben, F1 2021 mehr zu einem Simulationsspiel zu machen, ist sinnvoll, aber das Gleichgewicht, das Codemasters und EA zu erreichen versuchen, indem sie immer mehr Optionen für Gelegenheits- und Hardcore-Spieler anbieten, ist schwer zu erreichen. Es gibt Optionen wie Pro Career, die den Spielern einen Hardcore-Ansatz für den Rennsport bieten, und F1 2021 führt den Expert Race Style ein, der den Spielern noch mehr Einstellungen zum Anpassen bietet.

Wenn man die Balance zwischen Simulation und Arcade schafft, wird man alle Rennspiel-Freunde glücklich machen.

F1 2021 wird am 16. Juli 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht.