F1 2021: Release-Termin möglicherweise durchgesickert

Das Release-Datum für F1 2021 ist möglicherweise online durchgesickert. Fans der Serie warten auf einen offiziellen Veröffentlichungstermin für das Simulationsrennspiel, aber diese neuen (inoffiziellen) Informationen können in der Zwischenzeit hilfreich sein.

Die offizielle Ankündigung für das letztjährige F1-Rennspiel erfolgte im April mit einem recht schnellen Turnaround. Es ist also keine Überraschung, dass die Enthüllung noch nicht stattgefunden hat. Laut Online-Ermittlungen hat jedoch möglicherweise ein Twitter-Benutzer das Veröffentlichungsdatum für F1 2021 gefunden.

Geleakter Release-Termin für F1 2021 im „normalen Zeitraum“ für die Rennspielserie

Der Twitter-Nutzer @ALumia_Italia behauptet, dass F1 2021 am 16. Juli 2021 veröffentlicht wird. Zusammen mit dem Release-Termin finden Spieler einige Informationen Funktionen des Spiels, darunter einen neuen Story-Modus, Split-Screen-Rennen, einige Online-Multiplayer-Informationen und eSports-Funktionen.

Die letztjährige F1 2020 wurde am 10. Juli 2020 veröffentlicht, daher wäre das Datum sehr sinnvoll. F1 2020 hatte nahezu universelle Anerkennung, daher gibt es wahrscheinlich viele, die sich auch auf diese neueste Version freuen. Auch wenn diese Rennspiel-Serie nicht so groß wie Forza, Gran Turismo oder Need for Speed ist, hat sie dennoch eine große Fangemeinde, die sich schon auf den Release des neuen Titels freuen.

Der Release-Leak für F1 2021 ist noch nicht bestätigt, daher sollten Fans die Meldung noch mit einem Augenzwinkern hinnehmen.

Einige Details zu F1 2021 sind über den Microsoft Store durchgesickert

Der Zehnjahres-Karrieremodus kehrt ebenfalls zurück und ermöglicht es Spielern, in der Formel 2 von unten zu beginnen und sich bis in die großen Ligen vorzuarbeiten. In F1 2020 konnte man sein Team, Teamkollegen, Sponsoren und Motorenlieferanten in diesem Modus auswählen, und wir erwarten, dass all diese guten Dinge auch in diesem Jahr zurückkehren. Apropos Formel 2, die Berichten zufolge auch in der F1 2021 vollständig auftaucht, wobei der Leak die Optionen für kurze, mittlere und ganze Saison hervorhebt.

Im Multiplayer-Bereich bekommen wir sowohl Split-Screen- als auch Online-Multiplayer-Spiele mit sozialen und Ranglisten-Wiedergabelisten, Ligen und wöchentlichen Ereignissen, in die sie Spieler hineinversetzen können. Es gibt auch eine gewisse eSports-Integration mit dem In-Game-Bereich für Qualifikationsereignisse und Möglichkeiten, die F1 eSports Challenger- und Pro Series-Ereignisse innerhalb des Spiels zu verfolgen.

Volle Unterstützung für Xbox Series X/S und PS5

Wie zu erwarten, wird F1 2021 neben den Konsolen der vorherigen Generation Berichten zufolge auch Xbox Series X und Xbox Series S unterstützen. Da der Leak aus dem Microsoft Store stammt kann man davon ausgehen, dass Codemasters auch für die PS5 die volle Unterstützung bringen wird.

F1 2021 befindet sich in der Entwicklung für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.