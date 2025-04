Ex-Präsident von Nintendo of America stichelt gegen Switch 2 Welcome Tour

Nintendos Preispolitik für die neue Hybrid-Konsole sorgt für Aufregung – darunter auch die Entscheidung, die Tech-Demo Switch 2 Welcome Tour kostenpflichtig anzubieten. Rund 10 Euro könnte die Minispiel-Sammlung kosten. Das dürfte beim langjährigen Präsidenten von Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, sauer aufgestoßen sein. Als Chef des amerikanischen Tochterunternehmens war er bis 2019 ein prominentes Gesicht im Marketing von Nintendo außerhalb von Japan. Fils-Aimé mischte sich nicht aktiv in die Preisdebatte ein, aber teilte einen alten Podcast auf X, der durchaus als Kritik an Welcome Tour gedeutet werden kann.

Denn im geposteten Clip geht es um den Erfolg von Wii Sports, der Tech-Demo für die Bewegungssteuerung der alten Wii. Im Westen lag das Game der Konsole gratis bei – für den Ex-Nintendo-Chef ein klarer Grund für den Erfolg der Konsole. “Es war offensichtlich, dass wir in den Märkten, in denen Wii Sports beigelegt wurde, ein viel größeres Phänomen geworden sind”, äußerte er sich vor zwei Jahren in einem Podcast mit IGN.

The story of Wii Sports pack in …https://t.co/LhflSFWaL3 — Reggie Fils-Aimé (@Reggie) April 9, 2025

Das habe vor allem dem Mario-Erfinder Shigeru Miyamoto nicht gefallen. “Es wäre ein Unterstatement, zu sagen, dass mich Mr. Miyamoto zurückgedrängt hat.” Auch für die Inkludierung eines Controllers für die Minispiel-Sammlung Wii Play musste Fils-Aimé laut eigener Aussage kämpfen. “Reggie, Nintendo gibt Software nicht gratis ab”, hätte es ursprünglich geheißen.

Switch 2 Welcome Tour bricht mit Tradition

Vor dem Release der Switch hat Nintendo lange auf kostenlose Beilagen gesetzt. Die Wii wurde außerhalb Japans mit Wii Sports geliefert, die WiiU kam mit Nintendo Land. Auf 3DS waren Minigames wie Face Raiders vorinstalliert und dem DS wurde hierzulande eine Demo von Metroid Prime Hunters beigepackt. Ähnlich wie solche Titel soll Welcome Tour vor allem die Fähigkeiten der neuen Hardware anhand von Minigames demonstrieren.

Dass der Spaß diesmal 10 Dollar kosten soll, verteidigte wiederum Bill Trinen, ebenfalls ein Urgestein bei Nintendo of America. “Ich glaube, dass es Leute gibt, die sich besonders für die Technik des Systems interessieren. Und für die wird es ein großartiges Produkt sein”, so Trinen in einem Interview (via IGN).