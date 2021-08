Evil Dead: The Game verschiebt das Veröffentlichungsdatum

Letztes Jahr bei den The Game Awards freuten sich die Fans des Evil Dead-Franchise zu erfahren, dass sie ein brandneues und völlig originelles Videospiel mit dem einfachen Titel Evil Dead: The Game erhalten würden.

Als Koop- und PvP-Multiplayer-Spiel beschrieben, sollte es ursprünglich irgendwann im Jahr 2021 veröffentlicht werden. Leider wurde heute früher bekannt gegeben, dass das Spiel in den Februar 2022 verschoben werden muss. Der Grund für die Verzögerung ist, dass das Team eine wichtige Funktion hinzufügen will.

Während Evil Dead: The Game vorgeblich ein Multiplayer-Titel ist, hat Entwickler Saber Interactive (das Studio hinter World War Z) und Publisher Boss Team Games beschlossen, eine Einzelspieler-Komponente hinzuzufügen. Auf diese Weise können die Spieler das Spiel alleine durchspielen und müssen nicht immer warten, bis ihre Freunde verfügbar sind.

Derzeit ist nicht klar, ob dies bedeutet, dass die Spieler von KI-gesteuerten Teamkollegen begleitet werden oder ob sie vollständig allein sind. Es ist auch nicht bekannt, ob Evil Dead: The Game einen Einzelspieler-Kampagnenmodus oder einen Story-Modus bieten wird, da noch kein solcher Modus bestätigt wurde.

Während das Warten auf das Spiel etwas länger geworden ist, können Fans neue Charakter-Updates, Vorbestellungsinformationen und eine weitere Gameplay-Demonstration erwarten. Und genau wie der letzte wird es Ash Williams, Bruce Campbell, höchstpersönlich zeigen.

Den Reaktionen auf Twitter nach zu urteilen, wurde die Entscheidung überwiegend positiv aufgenommen. Abgesehen von den Fans, die einfach darum bitten, dass die Entwickler so lange brauchen, wie sie brauchen, um das Spiel so gut wie möglich zu machen, sind viele andere begeistert, dass es doch eine Einzelspieler-Option erhält. Einige Fans sagen sogar, dass sie das Spiel jetzt selbst kaufen werden.

This additional time is also allowing us to implement a single-player option that will let you enjoy the game when you are without your co-op compadres.

