Erstelle deinen eigenen Xbox Controller

In Sachen Controller Design gibt es seitens Microsoft zwar mittlerweile das ein oder andere Design aber diese sind vielleicht nicht jedermanns Geschmack und zudem einfach nur Standard.

Wie wäre es wenn du also deinen eigenen selbst erstellten Xbox Controller für echte Gamer in der Hand halten könntest?

Das geht, denn es gibt jetzt die Möglichkeit sich komplett und individuell seinen eigenen Xbox One Controller zu kaufen und zu personalisieren.

Damit meinen wir nicht, sich irgendwelche Aufkleber zu bestellen und eher schlecht als recht auf die Oberfläche zu kleben.

Was ist ein sogenannter “Custom Xbox One Controller” ?

Es handelt sich bei sogenannten Custom Xbox-Controller um reguläre Controller, die nach deinen Wünschen selbst erstellt werden.

Sie erhalten auch ein von dir selbst erstelltes Design – mit eigenem Logo oder Text, verschiedenen Farben oder Motiven, auswechselbare Tasten oder sogar LED Beleuchtung. Hier sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Stell dir also vor du hast wirklich ein Unikat zum Spielen in der Hand – so wie du es möchtest! Du willst die Vorderseite in schwarz aber die Rückseite in einer ganz anderen Farbe oder sogar Design? Dann sei es so! Oder du möchtest dass die Schultertasten anders aussehen, sich vielleicht anders anfühlen – auch das ist möglich.

Und wer kennt es nicht? Nach langen Spielesessions und schwitzigen Händen, fängt der Original Controller an, aus der Hand zu rutschen. Das kann in so manchen hitzigen Gefechten zum echten Killer werden – im wahrsten Sinne des Wortes.

Kein Problem – auch hier gibt es Antirutsch-Beschichtungen.

Das spannendste kommt aber jetzt: Diese Controller werden zusätzlich in einer Weise modifiziert, die neue Eigenschaften, Funktionen und Fähigkeiten hinzufügt, die im ursprünglichen Controller nicht vorhanden sind. Der Zweck von modifizierten Controllern ist es, das Spielerlebnis zu verbessern, um die Leistung, Geschwindigkeit, Genauigkeit, Benutzerfreundlichkeit, etc. zu erhöhen.

Auch das kannst du individuell und je nach Art deines Spielverhaltens oder auf bestimmte Spiele abgestimmt selbständig erstellen.

Einige Modifikationen solcher Controller sind zum Beispiel folgende:

Smart Trigger und Bumper: Sie ermöglichen Dir ein schnelleres Schießen – Deine Reaktionszeit ist dank des digitalen Mechanismus viel besser

Aim Grip: Eine spezielle Gummierung und Textur sorgen für mehr Sicherheit im Griff und der Custom Controller fällt nicht aus den Händen

Spider Action: Die auf der Rückseite des Controllers montierten Paddles sind eine Möglichkeit, den Komfort und die Effizienz des Spiels zu verbessern

Aim sticks: Sicherlich weißt du, wie wichtig analoge Sticks während des Spiels sind – jetzt kannst du nicht nur ihre Farbe, sondern auch ihre Höhe (klein, mittel und hoch) ändern.

Kurz gesagt: Modifizierte PlayStation 5-Controller besitzen nicht nur einfach dein eigenes, nur von dir erstelltes Design, sondern werden darüber hinaus mit Funktionen ausgestattet, die es Dir ermöglichen, schneller zu schießen und nachzuladen, zu sprinten oder länger zu laufen und mehr.

Wo kann ich das machen und ist das kompliziert?

Die Firma AimControllers bietet auf Ihrer Webseite einen umfassenden aber sehr einfach zu bedienenden Online Editor an. Du kannst hier in Echtzeit dein PS5 Controller Design Schritt für Schritt selbst erstellen. Wähle auf der rechten Seite einfach aus, was du wo anders haben möchtest und sieh dir das Endergebnis gleich links im Fenster an. Cool oder?

Du kannst aber auch deinen eigenen Controller einfach einschicken falls du zum Beispiel nur einen hast und dieser wird dann für dich nach deinen Wünschen dementsprechend angepasst und modifiziert.

Oder du greifst auf deren bereits vorhandenes Sortiment und vorgefertigte Designs zu und bestellst einfach den Controller der dir am besten passt.

Besuche jetzt Aimcontrollers.com & mach dein Spielerlebnis zu etwas ganz besonderem.