Die Fußball-WM 2018 ist vorbei und noch immer verspürt man einen leichten Nachgeschmack der Enttäuschung, dass die deutsche Mannschaft schon in der Vorrunde ausscheiden musste. Doch glücklicherweise kann man sich im Bereich der Videogames ganz einfach seine persönliche Sportwelt kreieren und selbst dafür sorgen, dass die Leistungen des eigenen Teams oder auch als Einzelkämpfer von Erfolg gekrönt sind. Ob an der Playstation, an der Xbox oder am PC – hier stehen viele spannende Games zur Auswahl, mit denen sich von Boxen bis Windsurfing alles nachstellen lässt.

In diesem Jahr wurden bereits einige Neuerscheinungen bzw. neue Spielversionen veröffentlicht, die sowohl grafisch als auch inhaltlich so manchen sportlichen Höhepunkt bieten können. Mit „EA Sports UFC 3“, das für die Playstation 4 und Xbox One erhältlich ist, kann man jeglichen Gefühlen freien Lauf lassen und ein realistisches Kampfsportduell erleben. In dieser Version ist erstmalig ein Karrieremodus und die Möglichkeit, echte UFC-Kämpfer auszuwählen, enthalten. Der Erfolg der deutschen Tennisspielerin Angelique Kerber in Wimbledon lässt sich mit „Tennis World Tour“ nachempfinden – ein Game, das mit aufwendig eingefangenem Motion Capturing eine authentische Sportsimulation wiedergeben kann. Das im Mai erschienene Videospiel ist neben der PS 4 und Xbox auch für Nintendo Switch und den PC verfügbar. Wem es jedoch nicht ausreichen sollte, nur zum Freizeitspaß ein wenig zu zocken, der kann sein Glück mit den Games auch auf anderen Ebenen austesten.

Gerade wer bei den letzten wichtigen Sport-Events quasi aufs falsche Pferd gesetzt hat, weil vermeintliche Favoriten nicht überzeugend auftreten konnten, der hat vermutlich etwas mehr Spaß an themenbezogenen Automatenspielen im Internet. Bei dem Besuch eines Online-Casinos wird man feststellen, dass die Vielzahl der angebotenen Game-Slots in Bezug auf Grafik und Akustik hochwertige Ergebnisse liefern kann. Online Spiele bei William Hill umfassen ein breites Spektrum an modernen Slots, die sich oftmals an aktuellen Trends orientieren. So kann man beispielsweise mit einem World-Cup-Slot seinen privaten Ausgang eines Fußballmatchs erspielen. Aber auch ein rasantes Autorennen oder ein cooles Darts-Turnier lässt sich mit den Glückswalzen abbilden. Und wer es eher klassisch und gediegen bevorzugt, der hält sich einfach nur an Traditionsspiele wie Roulette oder Black Jack.

Falls man tatsächlich viel Zeit für das Gaming aufwendet und ein Talent für ein bestimmtes Spiel bei sich selbst entdeckt, sollte man darüber nachdenken, in den eSport einzusteigen. Die Welt des eSports hat in den letzten Jahren eine enorme Entwicklung erlebt, da immer mehr sportbezogene Institutionen diese spezielle Sparte des Sports anerkennen und damit zu seiner weltweiten Etablierung beitragen. Auch in Deutschland hat man die Zeichen der Zeit erkannt, so dass 2015 der VfL Wolfsburg als erster Bundesliga-Fußballclub eine eigene eSport-Abteilung einrichtete und professionelle eSport-Spieler verpflichtete. Diesem Beispiel folgten nach und nach weitere Clubs der Bundesliga, die mittlerweile eSport-Spieler beschäftigen, die sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene bereits große Erfolge erzielen konnten. Bei einem Event wie dem jährlich stattfindenden eWorld Cup der Fußballspiel-Simulation erhalten teilnehmende eSport-Player die Chance auf Siegprämien im sechsstelligen Bereich. Daher kann die Ausrichtung der eigenen Fähigkeiten beim Spielen von Videogames bis hin zu einem intensiven Training durchaus lukrative Konsequenzen nach sich ziehen.