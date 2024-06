Entwickler von Luigi’s Mansion 2 HD enthüllt

Der Entwickler hinter dem kommenden Luigi’s Mansion 2 HD ist Tantalus Media, das Studio hinter den anderen großen Nintendo Remasters von The Legend of Zelda: Skyward Sword und Twilight Princess. Das ursprüngliche Luigi’s Mansion 2 oder Luigi’s Mansion: Dark Moon erschien für den Nintendo 3DS als Nachfolger des GameCube-Klassikers Luigi’s Mansion aus dem Jahr 2001. In diesem Teil muss Marios legendärer Bruder mit der grünen Mütze die Fragmente des titelgebenden dunklen Mondes sammeln und den bösen König Boo Hoo fangen, indem er die von Geistern heimgesuchten Villen erkundet.

Nintendo kündigte ein Nintendo-Switch-Remake von Luigi’s Mansion 2 während einer Nintendo Direct im vergangenen September an und bestätigte offiziell, dass es am diesjährigen Mario Day am 27. Juni erscheinen wird. Einige Monate später wurde die Dateigröße von Luigi’s Mansion 2 HD enthüllt, kurz nachdem Nintendo einen neuen Teaser-Trailer veröffentlicht hatte, der die Haupthandlung vorstellte. Während der Titel nur noch wenige Tage von seiner Veröffentlichung entfernt ist, blieb der Entwickler, der für die Umsetzung des Handheld-Titels auf die größere Switch-Konsole verantwortlich ist, bisher ein Geheimnis.

Tantalus Media ist der Entwickler hinter Luigi’s Mansion 2 HD

Wie VGC kürzlich berichtete, ist das australische Studio Tantalus Media der Nachfolger des ursprünglichen Entwicklers von Luigi’s Mansion 2, Next Level Games. Dies geht aus den offiziellen Credits des Remasters hervor. Der Name Tantalus Media dürfte einigen Nintendo-Fans ein Begriff sein, da das Studio bereits The Legend of Zelda: Twilight Princess HD für Wii U und The Legend of Zelda: Skyward Sword HD für Switch entwickelt hat. Das Unternehmen arbeitete auch an der Nintendo-Switch-Portierung von Sonic Mania, der PC-Portierung des originalen House of the Dead und half Forgotten Empires bei den Definitive Editions von Age of Empires 1-3.

Bisher hat Luigi’s Mansion 2 HD gute Kritiken erhalten und wird als weiteres solides Remaster von Nintendo im Geiste von Super Mario RPG vom November und Paper Mario von diesem Jahr angesehen. Leider hatte Luigi’s Mansion 2 HD die gleichen Vorbestellprobleme wie Paper Mario, was dazu führte, dass beispielsweise Walmart die Bestellungen Anfang des Monats in Nordamerika stornierte.

Dennoch wurde Tantalus Media als Entwickler von Luigi’s Mansion 2 HD bestätigt, nur wenige Tage vor der Veröffentlichung des Remakes für die Nintendo Switch. Es wäre nicht das erste Mal, dass Nintendo hinter den Kulissen Informationen geheim hält, bis ein Spiel kurz vor der Veröffentlichung steht. So wurde das Studio ArtePiazza, das für das Remake von Super Mario RPG verantwortlich ist, erst wenige Tage vor der Veröffentlichung bekannt gegeben. Auch der Entwickler von Mario and Luigi: Brothership ist noch unbekannt und wird es wohl auch noch eine Weile bleiben, wenn man sich die bisherigen Veröffentlichungen von Nintendo ansieht.

Worum geht es in Luigi’s Mansion?

Luigi’s Mansion ist ein Action-Adventure-Videospiel und einer der Launchtitel für den Nintendo GameCube. Es wurde in Japan und Nordamerika im Jahr 2001 und in Europa 2002 veröffentlicht. In diesem Spiel spielt nicht Mario, sondern dessen Bruder Luigi die Hauptrolle1. Das Spiel folgt Luigi, der ein gruseliges Herrenhaus erkundet, um Mario zu retten. Dabei muss er Geister bekämpfen und Rätsel lösen.