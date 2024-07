Luigi’s Mansion 2 HD: Juwelen Fundorte – Schneebergwerk

Bei der Erkundung der verschiedenen Spukhäuser in Luigi’s Mansion 2 HD von Nintendo müssen die Spieler verschiedene Gegenstände sammeln, um den Speicher des Professors zu vervollständigen. Im Schneebergwerk warten insgesamt 13 Juwelen darauf, von euch gefunden zu werden. Einige von ihnen sind leicht zu finden, andere wiederum erfordern, dass die Spieler die unwahrscheinlichsten Ecken und Winkel des Anwesens erkunden, um sie zu entdecken. Dieser Guide zeigt, wo sich alle Juwelen im Schneebergwerk befinden, das vierte Gebäude, das Spieler im Titel besuchen.

Juwelen in D-1: Eisiger Einstand

Juwel #1: Benutze die Düsterlampe am Kleiderbügel in der Räucherkammer, um ein gelbes Tuch zum Vorschein zu bringen. Saugst du anschließend beide Tücher ein, öffnet sich ein geheimes Fach, indem sich das erste Juwel dieser kalten Welt befindet.

Juwel #2: In der südwestlichen Ecke des Angelhäuschens, unter den Holzbrettern im Schnee befindet sich das nächste Juwel. Einfach mit dem Schreckweg 09/15 einsaugen und fertig!

Juwel #3: Schnappe dir den Toad und bewege dich in der Gletscherhöhle auf die zweite Ebene. Dort angelangt, musst du deinen Begleiter nur noch in den Minenschacht schleudern und er bricht durch das Eis und sammelt für dich das Juwel ein.

Juwel #4: Nutze einen Seillift, um auf die andere Seite der Schlucht zu gelangen. Hier kannst du an der Eiswand ein Rabennest samt Vogel erkennen. Sauge das Tier ein und du bekommst als Gegenleistung das vierte Juwel.

Juwelen in D-2: In tiefster Kälte

Juwel #5: Im Luftschacht aktivierst du zu aller erst die sich dort befindliche Seilbahn. Häng dich an diese und lass dich über die Schlucht transportieren. Dort kannst du mit einem Fernglas interagieren. Schaue hindurch und du entdeckst das Juwel in der Höhle bei der Brücke. Eine Fledermaus schnappt es sich dann und versteckt es in dem Fass neben dem Aufzug. Hier kannst du es dann kinderleicht einsammeln.

Juwel #6: Gehe nach draußen vor die Berghütte und fache den Grill an und nimm dann das Brathähnchen. Benutze es, um den Eisblock zu schmelzen, in dem sich das Porträt mit dem Juwel befindet. Benutze abschließend die Düsterlampe, um es zu bergen.

Juwel #7: Benutze die Düsterlampe an der Wand in der südöstlichen Ecke der Prospektionskammer, um eine Axt sichtbar zu machen. Setzte diese mit dem Schreckweg in Bewegung und es öffnet sich ein Geheimfach, indem sich Holzscheite befinden. Lege diese auf die Eisfläche, bis diese einbricht und schließlich ein Juwel zum Vorschein kommt.

Juwel #8: Bewege dich die Eisrutsche hinunter und wende dich nach links. Dort wartet das nächste Juwel auf dich. Hier hinzukommen kann jedoch etwas knifflig werden.

Juwel #9: Fahre den Aufzugsschacht nach unten und ziehe auf dem Weg an der Kette. Dadurch fällt das neunte Juwel in einen Schacht. Bewege dich wieder etwas nach oben, um es erfolgreich zu bergen.

Juwel #10: Starte das Förderband in der Bohrgrube, um Kohle in das Tieflager zu befördern. Dann nimm ein Stück Kohle, erhitze es im Lagerfeuer und schieße es auf das Juwel im Eisblock, der an der Decke hängt.



Juwelen in D-3: Über den Abgrund

Juwel #11: In der Stollenkreuzung kannst du eine auf der Seite liegende Kiste mit der Düsterlampe sichtbar machen. Kleiner Twist: die Geisterkugeln befinden sich auf der anderen Seite des Teleporters. Sauge diese auf und das Juwel erscheint.

Juwel #12: Gehe in den Kristallbruch hinab und aktiviere den dortigen Teleporter mit dem Strobolicht. Gehe hindurch und Luigi wird zurück zur Berghütte gebracht, wo das Juwel enthüllt wird.

Juwel #13: Schieße in der Gondel der Seilbahn heiße Kohlen auf die Eisblöcke am unteren Ende des Baumes. Gehe zurück zu den Seilliften und über die Schlucht. Anschließend bewegst du dich über den umgestürzten Baumstamm zum Plumpsklo, das Luigi in eine geheime Dimension bringt. Schnapp dir im Minispiel die Schneebälle und treffe jeden der drei Geister innerhalb von 60 Sekunden, um das letzte Juwel im Schneebergwerk zu ergattern.

Sobald die Spieler die 13 Juwelen im Schneebergwerk alle erhalten haben, bekommen sie eine Luigi-Statue, die in Professor I. Gidds Tresorraum besichtigt werden kann. Hier geht es zu unserem ausführlichen Review zu Luigi’s Mansion 2 HD. Wir wünschen euch noch viel Spaß bei der Suche nach den Juwelen und der Vervollständigung des Speichers!