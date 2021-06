Elderand – Neues RPG-Metroidvania für Konsolen und PC angekündigt

Elderand (C) Graffiti Games und Mantra

Mit Elderand hat Publisher Graffiti Games und Entwickler Mantra ein neuen RPG-Metroidvania angekündigt, welches für PC und Konsolen erscheinen soll. Welche Konsolen bedient werden ist noch unklar, aber bei dem PC-Release wird es sich um eine Veröffentlichung auf Steam handeln, welche in 2022 erfolgen soll.

Doch worum geht es in Elderand? Dieser Frage sind wir auf den Grund gegangen und nachfolgend findet ihr alle Informationen die wir bislang haben.

Features des Spiels

In Elderand taucht ihr in eine von Lovecraft inspirierten Welt ein, bei dem der Fokus auf der Geschichte liegt. Da es sich hierbei um ein Metroidvania handelt, spielen die Kämpfe ebenfalls eine entscheidende Rolle. Euch werden tödliche Gegner den Weg versperren und es liegt an euch diese mit euren Fähigkeiten zu bezwingen. Neben der Vielfalt an Regionen und Gegnern, soll euch auch reichlich viel Beute als Belohnung winken, wodurch es sich auch lohnt die tödliche Gefahr besiegen zu wollen.

Mit jedem Kampf lernt ihr in Elderand zunehmend mehr dazu auf welcher Weise die Gegner bekämpft werden müssen. Denn Fehler erlaubt das Spiel nur in den seltensten Fällen. Durch diese Erfahrung entwickelt ihr euren eigenen Kampfstil, der euch in den anstehenden Kämpfen das Leben retten kann.

In Elderand könnt ihr zahlreiche Gegenstände entdecken, kaufen und sammeln. Neben einfachen Gegenständen wie Waffen, Schilde und Heiltränke erwarten euch auch einzigartige Relikte. Bei den Ladenbesitzern dürft ihr eure Gegenstände aufwerten und euch auf die kommenden Gefahren vorbereiten. Die Erkundung und Neugier sind eure besten Freunde in dem Titel, da sich euch dadurch zahlreiche Geheimnisse offenbaren werden. Erst durch diese versteckten Orte werdet ihr das Mysterium rund um das uralte Land von Elderand lüften können.