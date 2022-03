Elden Ring bei Steam: Platz 6 für die höchste Spielerzahl aller Zeiten

Ohne lang um den Brei herumzureden: Elden Ring ist eines der besten Rollenspiele auf dem PC und jetzt auch eines der beliebtesten Spiele auf Steam überhaupt. Laut den neuesten Statistiken von SteamDB (via Benji-Sales) erreicht das neueste Spiel von FromSoftware jetzt den sechsthöchsten Spielerzahlrekord auf Steam – es schlägt New World – und ist an seinem zweiten Wochenende knapp unter einer Million Spieler.

Dark Souls-Spiele waren seit jeher populär, aber mit Elden Ring schlägt man alle Rekorde – zumindest am PC. Das Rollenspiel erreichte bereits nach einer Stunde nach dem Start über 600.000 gleichzeitige Spieler. Mittlerweile misst man sich in der 24 Stunden-Spitze mit Lost Ark und Counter-Strike: Global Offensive.

New World erreichte mehr als 913.000 Spieler, Elden Ring bereits am zweiten Wochenende über 953.000 Spieler. Damit ist der FromSoftware-Titel zum sechstgrößten Spiel auf Steam nach gleichzeitiger Spielerzahl und zum zweitgrößten für ein Einzelspieler-Spiel nach Cyberpunk 2077 aufgestiegen. Der Rekord von Cyberpunk 2077 liegt bei 1.054.388 Spielern, den Elden Ring auf Steam durchaus noch brechen könnte.

Already signs Elden Rings legs are going to be very strong

It has set a new concurrent players peak on Steam in its second weekend at 953,426 players. It surpassed New World to become the 6th Biggest Game Ever on Steam.

This is very rare, most games peak on their first weekend pic.twitter.com/6JlSDV5JWR

— Benji-Sales (@BenjiSales) March 5, 2022