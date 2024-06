Elden Ring: So behebst du den Easy Anti Cheat Fehlercode 30005

Hast du Schwierigkeiten, Elden Ring (Shadow of the Erdtree) wegen des Easy Anti Cheat Fehlercodes 30005 zu starten? Keine Sorge, wir haben die Lösung für dich! Mit ein paar einfachen Schritten kannst du dieses lästige Problem beheben und wieder ins Spiel eintauchen.

Zunächst einmal musst du deine Easy Anti Cheat-Installation finden. Meistens befindet sich diese im Verzeichnis: C:\Programme (x86)\EasyAntiCheat_EOS (je nachdem auf welcher Partition du das Spiel gespeichert hast). Wenn du diesen Ordner nicht findest, kannst du auch die Suchfunktion deines PCs nutzen, um nach “EasyAntiCheat” zu suchen.

Sobald du den Ordner gefunden hast, öffne ihn. Dort findest du eine Datei namens easyanticheat.sys . Diese Datei musst du löschen. Keine Sorge, das Entfernen dieser Datei schadet deinem Spiel oder deinem System nicht. Es handelt sich lediglich um eine temporäre Datei, die das Problem verursacht.

Nachdem du die Datei gelöscht hast, starte deinen PC neu. Ein Neustart hilft oft dabei, verbleibende Reste von temporären Dateien zu entfernen und das System zu aktualisieren. Warte, bis dein PC vollständig hochgefahren ist, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst.

Elden Ring: So behebst du den Fehlercode 30005

Nach dem Neustart kannst du dein Spiel, zum Beispiel Elden Ring, erneut starten. In den meisten Fällen sollte das Spiel jetzt problemlos laufen und der Fehlercode 30005 nicht mehr auftreten. Falls das Problem weiterhin besteht, gibt es noch ein paar zusätzliche Schritte, die du ausprobieren kannst.

Ein weiterer möglicher Lösungsansatz ist das Verifizieren der Spieldateien. Dies kannst du über Steam erledigen. Gehe in deine Spielebibliothek, wähle Elden Ring aus, klicke mit der rechten Maustaste darauf und wähle “Eigenschaften” aus. Dort findest du die Option, die Integrität der Spieldateien zu überprüfen. Dieser Vorgang stellt sicher, dass alle Spieldateien korrekt und vollständig sind.

Wenn das Verifizieren der Spieldateien nicht hilft, kannst du Easy Anti Cheat auch komplett neu installieren. Gehe dazu wieder in den Easy Anti Cheat-Ordner und starte die Datei EasyAntiCheat_Setup.exe . Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Software neu zu installieren. Nach der Neuinstallation sollte das Problem behoben sein.

Falls du trotz dieser Schritte weiterhin Probleme hast, empfiehlt es sich, den Support des Spiels oder von Easy Anti Cheat zu kontaktieren. Oftmals können sie dir mit spezifischen Lösungsvorschlägen weiterhelfen.

Zusammengefasst: Finde den Easy Anti Cheat-Ordner, lösche die easyanticheat.sys -Datei, starte deinen PC neu und versuche, dein Spiel erneut zu starten. Sollte das nicht helfen, überprüfe die Spieldateien und erwäge eine Neuinstallation von Easy Anti Cheat. Mit diesen Schritten solltest du den Fehlercode 30005 schnell und unkompliziert beheben können.

Jetzt weißt du, wie du den Easy Anti Cheat Fehlercode 30005 in Elden Ring (Shadow of the Erdtree) beheben kannst.