Elden Ring: Patch 1.02.1 für PS5 und PC verfügbar – Xbox problematisch!

Aktuell hat der neueste Titel von FromSoftware noch einige Leistungsprobleme und Fehler, daher hat der Entwickler Patch 1.02.1 für Elden Ring auf PC und PS5 veröffentlicht.

Was verbessert sich für die PC-Version von Elden Ring? Für PC-Spieler werden Startprobleme im Zusammenhang mit Easy Anti-Cheat und der Mausbedienung verbessert. Es reduziert auch die Anzahl der Dateien, die beim Laden in einen neuen Bereich erforderlich sind.

Welche Änderungen gibt es für die PS5-Version? Für PS5-Spieler wurde ein Fehler behoben, der zu „unerwarteten“ Spielabbrüchen führte. Obwohl nicht bekannt ist, ob dieser Patch Leistungsprobleme auf dem PC wie Bildrateneinbrüche und kleinere Ruckler behebt, arbeitet FromSoftware an demselben.

Derzeit haben einige Xbox-Spieler mit Elden Ring noch so ihre Probleme, die nicht am Gameplay des Titels liegen. Aufgrund eines Versionskonflikts auf Xbox Live können einige Benutzer keine Online-Verbindung für Nachrichten, Koop oder PvP herstellen. Wie Jez Corden von Windows Central berichtet, liegt das Problem bei “Calibrations Ver. 1.0.2.1” und “App-Ver. 1.02” – Spieler ohne diese Updates können nicht online spielen.

Seit heute Morgen wird ein Update hochgeladen, um die Probleme zu beheben. Xbox-Spieler sollten also mit den neuesten Aktualisiergen vom 27. Februar 2022 gewohnt mit den FromSoftware-Servern sich verbinden können.

