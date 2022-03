Elden Ring - (C) Bandai Namco, FromSoftware

Elden Ring, ein Dark Souls-artiges Spiel von FromSoftware, hat sich zu einem der beliebtesten Videospiele der Welt entwickelt. Schwieriges Gameplay steht an der Tagesordnung und benötigt auf jeden Fall mehr als 30 Stunden versprochene Spielzeit. Und wenn man den Überblick über abgeschlossene Dungeons von Elden Ring behalten möchte, sollte man sich einem Karten-Trick annehmen.

Das Action-Rollenspiel benötigt jede Menge Zeit, um alles abzuschließen. Einige Spieler berichteten bereits davon, dass man über 100 Stunden benötigt, um Elden Ring zu 100% fertigzustellen. Wenn nicht gerade der eigene Charakter das Zeitliche segnet, erkundet man Dungeons und tritt gegen Bosse an. Da Elden Ring so riesig ist, kann es schon vorkommen, dass man den Überblick über die Dungeons verliert. Das Spiel verfügt über eine Karte, die praktisch sein kann, um durch die riesige Welt von Elden Ring zu navigieren. Und sie hilft auch dabei, den Überblick zu behalten, welche Bereiche man bereits abgeschlossen hat.

Elden Ring: So behält man den Überblick über abgeschlossene Dungeons

Befolge folgende Schritte, um die Liste der Dungeons zu finden, die bereits in Elden Ring abgeschlossen wurden.

Öffne die Karte und drücke

Y auf dem Xbox-Controller oder

Dreieck auf dem PlayStation-Controller.

Nun sieht man eine Liste der Gnadenstätten. Wenn man

R3 (PlayStation) bzw.

L3 (Xbox)

drückt, erscheint neben dem Namen der ausgewählten Gnade ein Häkchen.

Danke an dieser Stelle an Vascio, der diesen Karten-Trick mit uns auf Reddit teilte. Immerhin hat er diese Funktion nach 60 Stunden Spielzeit gefunden.

Wozu ist das gut?

Die Stätten der Gnade sind Checkpoints in Elden Ring, die verwendet werden, um Gesundheit wiederherzustellen und Statuseffekte zu heilen, nach dem Tod wieder zu erscheinen, aufzusteigen und vieles mehr. Stätten der Gnade befinden sich normalerweise in der Nähe des Eingangs eines Kerkers oder bei einem Boss im Spiel von FromSoftware. Wenn also einer gefunden wurde und auf der Karte markiert ist, zeigt dies an, dass der Spieler den Dungeon entweder abgeschlossen oder zumindest besucht hat.

Dies scheint der beste Weg zu sein, um die große Anzahl von Dungeons im Spiel im Auge zu behalten, da es über 150 Stätten auf der Karte gibt, obwohl sich nicht alle an den Eingängen von Dungeons befinden. So schön wie die Karten-Markierung von Schreinen in Breath of the Wild ist es nicht, aber immerhin ein Überblick.

Elden Ring ist jetzt für Windows PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar. Die beliebtesten PC-Mods für Elden Ring sind übrigens Cheats.