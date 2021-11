Elden Ring: Der Xbox Store-verrät Downloadgröße

Elden Ring (C) From Software, Bandai Namco

Auf der offiziellen Xbox Store-Seite des Spiels wird angegeben, dass Elden Ring auf Xbox-Konsolen mit ungefähr 50 GB eingespielt wird. Diese Neuigkeit erreicht uns nur wenige Tage nach der Veröffentlichung der ersten 20 Minuten Elden Ring-Gameplays. In diesem konnten wir erstmalig die riesige Open-World-Umgebung, die In-Game-Karte, Kämpfe und Erkundung von Orten sehen.

Vierwöchige Verspätung

Ursprünglich sollte Elden Ring bereits Ende Januar 2022 für Konsolen und PC erscheinen. Doch kurzerhand wurden der Release nun auf Ende Februar verschoben. Für alle die es nicht erwarten können, das neueste Werk von FromSoftware in die Finger zu bekommen, aufgepasst. Von Freitag, 12. November bis Sonntag, 14. November findet ein Closed Network-Test statt. Bei diesen geplanten 5 mal 3 Stunden langen Netzwerktest scheinen vorerst nur Konsolenspieler in den Genuss zu kommen. Derzeit ist nicht bekannt, ob PC-Spieler vor dem Start Zugang zu einem frühen Build erhalten werden.

In Bezug auf die Dateigröße verrät die Xbox Store-Seite für Elden Ring nun ein paar neue Details. Wie zuvor von GamingBolt berichtet, wird Elden Ring auf Xbox Konsolen ungefähr 50 GB groß sein. Vermutlich werden die Anforderungen an freien Speicherplatz auch auf PlayStation-Plattformen ähnlich sein. Genauere Details an dieser Front werden wahrscheinlich bis auf weiteres unter Verschluss bleiben und erst zum Release veröffentlicht.

Open-World Standard für Elden Ring

50 GB für ein Open-World-Spiel scheinen derzeit Standard zu sein. Die Dateigröße von Assassin’s Creed Valhalla zum Beispiel lag bei der Veröffentlichung auf PS5 und Xbox Series X|S bei 45 GB. In der Zwischenzeit kam Far Cry 6 mit über 50 GB für Sonys und Microsofts Hardware der neuen Generation.

Während der Closed-Network-Test näher rückt, liefert FromSoftware weiterhin neue Informationen zu Elden Ring. Per Twitter wurden nun auch die fünf Elden-Ring-Klassen bekannt gemacht. Krieger, Verzauberter Ritter, Prophet, Champion und Blutiger Wolf. Es ist unnötig zu erwähnen, dass diese besondere Enthüllung den Hype natürlich erheblich steigerte.

Elden Ring bahnt sich am 25. Februar 2022 seinen Weg auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S.

