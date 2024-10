EA Sports FC 25: Die besten Innenverteidiger in Ultimate Team

Die Innenverteidiger in einer Mannschaft bilden die letzte Verteidigungslinie vor dem Torwart und verhindern, dass Gegner leicht zum Tor gelangen. Daher ist es entscheidend, bei der Teamzusammenstellung auf herausragende Verteidiger zu achten. Ein guter Innenverteidiger laut der Meta von EA Sports FC 25 ist schnell, kann gegnerische Angreifer effektiv blocken und abfangen, und verfügt über ein solides Passspiel, um den Ball sicher von der Torauslinie wegzuspielen. Hier findest du eine Liste der besten Innenverteidiger in Ultimate Team, die diese Kriterien erfüllen.

Wir haben auch ein Guide zu den besten Torhütern in Ultimate Team verfasst.

Die Liste der besten Innenverteidiger in EA Sports FC 25 wird, wie gewohnt, von Ikonen angeführt: Verteidigerlegenden wie Maldini, Thuram und Ferdinand lassen keinen Gegner in ihren Strafraum. Natürlich wäre die Liste ohne Van Dijk nicht vollständig. Seine UCL Road to the Knockouts-Karte macht ihn mit Abstand zum besten Verteidiger in Ultimate Team von EA.

Platz 1: Maldini – Icon

Gesamtbewertung: 92

Position: IV

Nationalität: Italien

Verein: Icon

Preis: ca. 3.000.000

Platz 2: Van Dijk – UCL Road to the Knockouts

Gesamtbewertung: 91

Position: IV

Nationalität: Niederlande

Verein: FC Liverpool

Preis: ca. 3.500.000

Platz 3: Matthäus – Icon

Gesamtbewertung: 90

Position: IV

Nationalität: Italien

Verein: Icon

Preis: ca. 2.800.000

Platz 4: Lúcio – Hero

Gesamtbewertung: 89

Position: IV

Nationalität: Brasilien

Verein: Hero

Preis: ca. 1.100.000

Platz 5: Ferdinand – Icon

Gesamtbewertung: 88

Position: IV

Nationalität: England

Verein: Icon

Preis: ca. 1.800.000

Platz 6: Thuram – Icon

Gesamtbewertung: 88

Position: IV

Nationalität: Frankreich

Verein: Icon

Preis: ca. 1.800.000

Platz 7: Blanc – Icon

Gesamtbewertung: 88

Position: IV

Nationalität: Frankreich

Verein: Icon

Preis: ca. 1.000.000

Platz 8: Desailly – Icon

Gesamtbewertung: 88

Position: IV

Nationalität: Frankreich

Verein: Icon

Preis: ca. 900.000

Platz 9: Kompany – Hero

Gesamtbewertung: 88

Position: IV

Nationalität: Belgien

Verein: Hero

Preis: ca. 600.000

Platz 10: Stam – Hero

Gesamtbewertung: 87

Position: IV

Nationalität: Niederlande

Verein: Hero

Preis: ca. 1.000.000

Aufgrund der sich ständig ändernden Preise auf dem Markt in EA Sports FC 25 ist zu beachten, dass sich die hier angegebenen Preise im Laufe der Zeit ändern können.

Hier geht es zu unserem ausführlichen Test von EA Sports FC 25.