Dragon’s Dogma 2: Entwickler veröffentlicht Charakter-Editor

Capcom hat vor dem Release-Datum von Dragon’s Dogma 2 einen Charakter-Editor und einen Speicherplatz veröffentlicht. Spieler, die auf das kommende RPG warten, können sich im Voraus auf das Spiel vorbereiten, indem sie ihren Avatar erstellen. Dadurch werden sie noch motivierter, wenn sie endlich mit dem Spielen beginnen.

Dragon’s Dogma 2 ist die Fortsetzung des 2012 veröffentlichten Originaltitels. Regisseur Hideaki Itsuno hat erklärt, dass es über 30 Stunden dauern wird, die Hauptgeschichte des neuen Titels zu beenden. Wie beim Vorgänger werden Spieler, die sich vertiefen wollen, jedoch über 100 Stunden benötigen, um das RPG vollständig abzuschließen.

Capcom hat einen Charakterersteller für Dragon’s Dogma 2 veröffentlicht. Dieser kann auf der offiziellen PS5-, Xbox- und Steam-Seite heruntergeladen werden. Mit dem Charakterersteller können die Spieler ihren Avatar und ihre Hauptfigur erstellen. Es ist möglich, bis zu fünf Charaktere und Bauern zu erstellen und aus den vier Startberufen des Spiels zu wählen. Bei der Erstellung ihres Avatars haben die Spieler eine Vielzahl von Werkzeugen zur Verfügung. Sie können aus über einem Dutzend Voreinstellungen wählen, wenn sie sich nicht die Zeit nehmen wollen, das Design ihres Charakters auszuarbeiten. Es wurde auch bekannt gegeben, dass alle im Charakterersteller erstellten Avatare oder Bauern in das Hauptspiel übernommen werden, sobald dieses erscheint.

Prepare for your grand adventure!

Get ready for launch on March 22 by downloading Dragon's Dogma 2 Character Creator & Storage to create your Arisen and main Pawn.

Data can be transferred to the main game.#DD2 #DragonsDogma2 pic.twitter.com/9yx8PtxpvW

— Dragon's Dogma (@DragonsDogma) March 7, 2024