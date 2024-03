Dragon Ball Schöpfer Akira Toriyama ist tot

Ich kann mich nicht erinner, ob ich überhaupt schon ein Mal einen Artikel hier verfasst habe, wo ich mit Tränen in den Augen vor meinem Laptop saß. Akira Toriyama, der Schöpfer der Serie Dragon Ball und somit Urvater von Son Goku, ist im Alter von nur 68 Jahren verstorben. Tragisch, überraschend und leider unaufhaltsam starb Toriyama an einem Blutgerinsel im Gehirn. Und so geht eine Legende vieler Menschen in meinem Alter und sogar jünger von uns.

Rest In Peace Akira Toriyama #AkiraToriyama pic.twitter.com/sUkwPaTVnA — Sick Of It All (@SOIANYC) March 8, 2024

Akira Toriyama formte mit Dragon Ball Kindheits-Generationen

Mit einem alten Glatzkopf, einem jungen Mönch ohne Nase und einem Wuschelkopf mit Affenschwanz, begann damals für mich eine Reise die mein Leben bis heute begleitete. Keine Serie, kein Zeichentrick, keine Anime konnte je erreichen, was Dragon Ball (das Machwerk von Akira Toriyama) in den nächsten Jahren meiner Kindheit, Jugend und meinem Erwachsenenalter schaffte. Ich sah Son Goku heranwachsen. Begleitete ihn wie einen Freund. Sah in ihm ein Vorbild und den Helden des Universums. Heute bin ich 37 Jahre alt und kann mich noch immer an dieser Geschichte erfreuen. Von der ersten Szene, über sein erstes Kame-Hame-Ha und natürlich dem epischen Moment des ersten Super Sayajin.

Viele Menschen da draußen verstehen nicht, wie Animes so ein riesiges Thema für Jung und Alt sein können. Selbst Akira Toriyama hatte nie damit gerechnet. Dass Dragon Ball so einen gewaltigen Erfolg haben würde.

Aber einer Sache bin ich mir sicher. Egal welches eure lieblings Anime sein mag. Ihr seid auch nicht an Son Goku, Krilin, Son Gohan, Piccolo und Vegeta vorbei gekommen. Und wisst somit welches Genie nun hoffentlich in Frieden Ruhen darf. Aber wenn es euch geht wie mir, und ihr gerade die ein oder andere Träne im Auge habt. Weil ihr Dankbar seid für all die Abenteuer die Toriyama uns geschenkt hat. Dann wisst ihr auch dass ihr damit nicht alleine seid.

Ruhen sie in Frieden und grüßen sie mir den Kaioshin, Mr. Toriyama.