Ein neues Spiel basierend auf den X-Akten ist in Arbeit, so der Serien-Schöpfer Chris Carter.

Alles, was wir bisher wissen, ist, dass es ein „narratives“ Spiel wird (was wirklich alles bedeuten könnte) – er ließ diese Nachricht in einem Interview über das Ende der Staffel 11 der TV-Sendung aus und wurde nicht weiter darauf gedrängt.

„Ich habe neulich einen Witz über Akte X „Das Musical“ gemacht, aber in Wirklichkeit machen sie ein wirklich interessantes narratives Videospiel“, sagte er im Interview mit XFiles.News.

Seit über 20 (!) Jahren gab es kein echtes Videospiel mehr am PC oder auf Konsolen zu Akte X.

Oder handelt es sich wieder nur um ein Handy-Game? – Vielleicht erfahren wir bald mehr.