Kürzlich sprach Aaron Garbut, Art Director von Rockstar North mit dem EDGE Magazine (Dezember 2018, Ausgabe 325) darüber, wie es bei Red Dead Redemption 2 nicht darum geht, neue Dinge zu entdecken und Aktivitäten zu machen, sondern über die Welt selbst, die den Spielern ständig auf subtile Weise neue Erfahrungen liefert. Als ein Beispiel nennt er das komplexe Ökosystem des dargestellten Wilden Westens.

„Ein großer Unterschied für dieses Spiel besteht darin, sicherzustellen, dass der Spieler nicht nur lustige Dinge entdecken, sondern auch, dass die Welt Ihnen die Dinge auf subtile Art und Weise serviert“, sagte Garbut. „Eine Klapperschlange, die dein Pferd erschreckt, Tiere, die in den Wäldern lauern, das Lagerfeuer einer rivalisierenden Bande in der Ferne, die fernen Lichter der nächsten Stadt – da ist immer etwas los. Die Dinge, die dir passieren, während du dich einfach in der Welt aufhältst, ziehen dich durch sie hindurch und erschaffen selbst lohnende Erfahrungen. Das fühlt sich echt an und es fühlt sich neu an.“

Interessanterweise erwähnte EDGE in dieser Vorschau auch etwas sehr Interessantes über die Kartengröße des Spiels. Offenbar, nachdem sie die Karte an einer Stelle aufgezogen hatten, flogen sie so weit wie möglich heraus und bewegten sich nach Osten, und erst nach zwei vollen Bildschirmen erreichten sie das Ende. Nach EDGE scrollte er „doppelt so weit“. Da wir es ein Rockstar-Spiel erwarten, wird keiner von uns überrascht sein, dass Red Dead Redemption 2 eine riesige Karte hat, die es zu erforschen gilt.

Der wilde Westen startet am 26. Oktober für die PlayStation 4 und Xbox One. Anscheinend wird es 60 Stunden Spielzeit dauern.

