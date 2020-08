Die Welt der Online Spielautomaten

Spielautomaten sind fester Bestandteil von Casinos, Kneipen und anderen Einrichtungen, in denen das Glücksspiel erlaubt ist. Die Digitalisierung hat Spielautomaten auch in die Welt der Computer gebracht. Zwar orientieren sich die Online Spielautomaten grundsätzlich an den klassischen Vorbildern, es gibt jedoch einige Dinge zu beachten.

Online Spielautomaten: Gewinne, Systeme und Strategien

Im Prinzip funktionieren Online Spielautomaten exakt wie die klassischen Varianten in den Spielcasinos. Das Ziel ist es, eine bestimmte Kombination an Symbolen auf den Walzen zu erzielen. Hier gibt es bereits Unterschiede, die sich auch auf die Gewinnchancen auswirken. Die Anzahl der Walzen und Symbole entscheidet maßgeblich, wie hoch die Chance auf eine Gewinnkombination ist. Hinzu kommt, dass die Spielautomaten verschiedene Gewinnkombinationen anbieten. Jeder Online Slots besitzt eine sogenannte Paytable. Hier sind alle Kombinationen für Gewinne sowie deren Quote aufgelistet.

Eine weitere wichtige Information ist die Auszahlungsquote. Hier wird von der „Return To Player“ oder kurz RTP gesprochen. Jedes Spiel besitzt eine individuelle RTP. Online Casinos haben tatsächlich in der Regel eine höher RTP als die klassischen Spielhallen, da die laufenden Kosten niedriger sind. Dennoch gibt es auch hier große Unterschiede. Die RTP schwankt von Anbieter zu Anbieter, aber auch die einzelnen Spiele haben mitunter sehr verschiedene Auszahlungsquoten. Die meisten Spiele bewegen sich in einem Bereich zwischen 94 und 97 Prozent. Als Geheimtipp gelten Online Slots mit einer RTP von 99 Prozent. Erfahrene Spieler konzentrieren sich bei der Suche auf Automatenspiele mit den größten Gewinnchancen .

Wer auf der Jagd nach wirklichen Jackpots ist, für den sind Auflistungen der Online Spielautomaten mit den weltweit größten Jackpots sicherlich interessant. Spiele mit dem höchsten Jackpot haben jedoch oft eine niedrige RTP. Das heißt, dass hier das Risiko, einen Verlust zu machen, deutlich höher ist. Dennoch locken die hohen Jackpots viele Spieler an. Tatsächlich wurden in der noch relativ jungen Geschichte der Online Slots bereits Jackpots von bis zu 20 Millionen Euro gewonnen.

Wer neu in Online Casinos ist, sollte langsam und mit niedrigen Einsätzen beginnen. Es ist wichtig, mit Bedacht vorzugehen und sich langsam an die Materie zu gewöhnen. Gewinnen beim Glücksspiel ist mehr Strategie als die meisten Spieler vermuten. Hohe Einsätze gehören bei erfahrenen Spielern nicht zu den beliebten Taktiken. Vielmehr versuchen versierte Spieler, einen Online Spielautomaten mit einer hohen RTP, lukrativen Boni oder vielen kostenlosen Drehs zu finden. Gerade die Slots mit sehr niedrigen Einzelgewinnen haben oftmals eine gute RTP. So bleiben die Millionengewinne zwar aus, erfahrene Spieler können jedoch recht erfolgreich spielen und Gewinne einfahren. Wichtig ist jedoch ein hohes Maß an Selbstdisziplin und eine gesunde Einstellung zum Glücksspiel.

Die Vielfalt der Online Spielautomaten