Die Vorteile der Verwendung von Game Boosting Services

Wenn Sie wettbewerbsfähige Videospiele spielen, haben Sie wahrscheinlich bereits von dem sogenannten «Game Improvement Service» gehört. Wenn Sie dies nicht getan haben, sind wir hier, um Sie darüber zu informieren. Game Boosting Services werden häufig von Spielern in hart umkämpften Spielen wie League of Legends, Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Overwatch und anderen Spielen verwendet.

Wir alle wissen, dass es in diesen Spielen einen großen Wettbewerb gibt, und um der Beste zu werden, müssen Sie das Spiel sehr ernst nehmen. Für manche Menschen sind Videospiele jedoch nur Videospiele, und sie wollen nicht die ganzen Tage darin verbringen, nur um besser zu werden und einen virtuellen Rang zu verdienen. Aber es gibt eine andere Gruppe von Leuten, die im Spiel erfolgreich sein wollen, aber es scheint, dass sie einfach in ihrem aktuellen Rang stecken bleiben. Hier können Werbedienstleistungen nützlich sein.

Warum kann es nützlich sein?

In modernen Multiplayer-Spielen werden Titel vergeben. Wenn ein Spieler keine gute Fähigkeit und einen schlechten AIM-Wert hat, wird er an den unteren Positionen des Rangsystems verweilen. Dies kann auch aus anderen Gründen geschehen – zum Beispiel aufgrund einer falschen Auswahl von Teamkollegen und Gegnern durch die Algorithmen des Spiels.

Sagen wir, in Valorant können viele nicht vom Rang «Eisen» kommen:

Auf die eine oder andere Weise mag es nicht jeder, auf den unteren Rängen zu bleiben. Daher bitten einige andere fähigere Spieler, vorübergehend auf ihrem Konto zu spielen und den Rang zu erhöhen. Solche Benutzer werden als Twinks bezeichnet. Natürlich wird ein bestimmter Betrag für einen Boost bezahlt – seine Größe hängt von den Vereinbarungen zwischen dem Spieler und dem Service oder einem anderen erfahrenen Spieler ab.

Eine andere Option ist möglich. Ein erfahrener Spieler erstellt selbstständig ein neues Konto und steigert es von Grund auf neu. Solche Benutzer werden Schlümpfe genannt.

Boosting spart Ihnen viel Zeit

Der erste und wichtigste Vorteil der Verbesserung der Servicequalität besteht darin, dass Sie viel Zeit sparen, die Sie sonst immer wieder für das Spiel aufwenden müssten, bis Sie das Glück haben, zusammen mit Ihren Teamkollegen zu gewinnen. Es ist wahr, dass, wenn Sie gut im Spiel sind, Sie Ihre Bewertung leicht erhöhen werden, aber das betrifft nur Leute, die als Geeks betrachtet werden, und wir alle wissen, dass nicht alle das sind.

Ungefähr sollten Sie das Spiel ungefähr sechs bis acht Stunden am Tag spielen, wenn Sie in die höheren Ränge kommen und gegen die Besten antreten wollen. Aber manche Leute haben einfach keine Zeit dafür, und hier wird das Pumpen als eine gute Option angesehen. Andere Leute spielen das Spiel so oft am Tag, aber es scheint, dass sie ständig Spiele aufgrund ungelernter Teamkollegen oder nicht ernsthafter Spieler verlieren. Es ist frustrierend und macht die Leute auch dazu, einen Boost-Service zu kaufen.

Spielen Sie auf höheren Rängen, damit Sie Ihre Spielfähigkeiten schneller verbessern können

Wenn Sie ständig mit schlechten Spielern spielen, können Sie sich nicht verbessern. Wenn Sie jedoch mit jemandem spielen, der viel besser ist als Sie, können Sie viel lernen und Ihr Spiel verbessern. Mit den Boost-Diensten können Sie mit solchen Spielern spielen, da der Booster Ihnen hilft, den Rang zu erreichen, auf dem Sie diese Spieler finden können. Sie können dort immer noch ein paar Spiele verlieren, aber Ihre Gesamterfahrung wird erheblich zunehmen.

Game Boosting Services sind nicht immer teuer

Abhängig von dem Spiel, das Sie spielen und dem gewünschten Rang, den Sie erhalten möchten, bilden die Boostings einen Preis, den Sie akzeptieren oder ablehnen können. Wenn Sie zum Beispiel versuchen, mindestens ein oder zwei Ränge über dem zu erreichen, auf dem Sie sich gerade befinden, wird es nicht so viel kosten. Zum Beispiel, wenn Sie eine beliebte Boost-Website wie https://skycoach.gg/, können wir Erhöhungen zu überraschend niedrigen Preisen sehen.

Wenn der Rang höher ist, kann es natürlich etwas mehr kosten. Tatsache ist jedoch, dass Sie immer einen Booster-Deal abschließen und bestimmte Variablen einrichten können, z. B. damit spielen, oder ihnen erlauben, auf Ihr Konto zuzugreifen und es alleine zu verstärken.

Ein Erfahrungs-Boost

Auch für die Pharma-Erfahrung wird oft auf Boost zurückgegriffen. Zum Beispiel um einen Kampfpass oder einen neuen Charakter zu öffnen. Oft hat nicht jeder Zeit dafür, und es ist teuer, für den vorzeitigen Erhalt von Spielgegenständen zu bezahlen. Zum Beispiel wird eine ähnliche Situation in Valorant beobachtet, wo man den Kampfpass und die Agenten buchstäblich nicht aus dem Spiel nehmen muss, um schnell zu pumpen:

Als Ergebnis finden sie einen Kompromiss – wenden sie sich an einen Benutzer, der bereit ist, tägliche Spielaufgaben für andere durchzuführen.

Wie passiert das?

Das Schema des Anstiegs ist so einfach wie möglich:

Der Spieler findet einen anderen Spieler, der erfahrener und geschickter ist (gemäß der Ankündigung auf Profilplätzen); Dann werden ihm die Autorisierungsdaten vom Konto übermittelt; Ein Skill-Spieler spielt seit einiger Zeit auf dem Profil eines anderen; Wenn die gewünschten Ziele erreicht sind (z. B. Rangstufe erhöht), wird das Konto an den rechtmäßigen Besitzer übertragen.

Folgerungen

Boost ist ein künstliches Pumpen des Kontos im Multiplayer-Spiel, um Rangstufen zu erhöhen oder Erfahrungen zu sammeln, Sie können auch zusätzliche In-Game-Währung kaufen. All dies kann helfen, viel Zeit zu sparen und das Spiel interessanter und gesättigter zu machen, da es möglich ist, seltene Gegenstände und Artefakte zu kaufen. Der Boost hat auch einige Nachteile – ein unangenehmes Spiel mit einem Twink im gegnerischen Team, das Auftreten von Low-Skill-Spielern auf hohen Rängen. Und der Booster kann das Konto einfach nicht zurückgeben, wenn es viele Spenden enthält. Aber wenn Sie mit zuverlässigen Diensten arbeiten, ist dies nicht akzeptabel.