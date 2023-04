Mit mehr als 70 Millionen Spielern weltweit ist "Die Sims 4" der meistgespielte Teil in der Geschichte der Lebenssimulation.

Die Sims 4 - (C) EA

Die Sims 4 Fakten

Entwickler: Maxis Publisher: EA Genre: Simulation Release: 02/09/2014 PlayStation

Xbox

Windows

Electronic Arts und Maxis geben bekannt, dass “Die Sims 4″ in der in der 23-jährigen Geschichte der “Die Sims”-Reihe, jetzt mehr als 70 Millionen Spieler auf der ganzen Welt erreicht hat. Seit dem Release im Jahr 2014 bietet “Die Sims 4” fortlaufend eine digitale Plattform, auf der Millionen von Spielern Ideen, Erfahrungen und Versionen von sich selbst ohne Grenzen entdecken und ausleben können – sowohl im Spiel als auch im echten Leben.

Boost an neuen Spielern dank “Free 2 Play”: Nachdem im Oktober 2022 das Basisspiel “Die Sims 4” kostenlos zum Download zur Verfügung gestellt wurde, haben es bis heute mehr als 16 Millionen neue Spieler heruntergeladen und die durchschnittliche Anzahl wöchentlicher Nutzern ist um 53 Prozent gestiegen.

“Die Sims 4” ein weltweiter Erfolg

“Die Sims 4” expandiert seitdem auch weiterhin weltweit, denn 75 Prozent der neuen Spielern außerhalb von Nordamerika stammen aus Wachstumsgebieten wie Deutschland, Brasilien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und Polen, wie EA heute in einer Presseaussendung mitteilte. Die neuen Spieler haben sich begeistert in den Katalog des Spiels mit mehr als 60 Packs und Sets gestürzt. Darüber hinaus ist die Zahl der Downloads benutzergenerierter Inhalte aus der Galerie deutlich gestiegen, seit das Basisspiel kostenlos verfügbar ist. Allein in der letzten Woche wurden mehr als 7 Millionen Galerie-Inhalte im Spiel heruntergeladen.

„Es ist unglaublich, wie stark unsere Community in den letzten acht Jahren gewachsen ist, und unsere Spieler:innen inspirieren uns auch weiterhin mit den unzähligen Möglichkeiten, wie sie das Leben in Die Sims 4 erkunden”, erklärt Phillip Ring, Executive Producer von Die Sims 4. „Wir wissen, dass Die Sims 4 weiterhin als kreatives Ventil dient und unser Team ist bestrebt, neue und innovative Gameplay-Inhalte zu entwickeln, die es unseren Spieler:innen ermöglichen, das Chaos zu genießen, das die Selbstfindung mit sich bringt.”

Immer wieder neue Erweiterungspacks

Das Team von Maxis widmet sich mehr denn je der Entwicklung neuer und bedeutungsvoller Erlebnisse für die wachsende Community von Die Sims 4 und hat kürzlich mit “Die Sims 4 Zusammen wachsen” die bisher erfolgreichste Startwoche eines Erweiterungspacks erzielt. In der Veröffentlichungswoche (16. bis 23. März 2023) wurden mehr Exemplare von “Zusammen wachsen” verkauft als bei jedem anderen Erweiterungspack seit der Einführung dieser Packs für Die Sims 4 im Jahr 2015.

Das neueste Erweiterungspack hat stark nachgefragte Gameplay-Features rund um die Dynamik in der Familie sowie neue Lebensphasen und Meilensteine, an denen Spieler im Leben ihrer Sims teilhaben, neu hinzugefügt. Nach der Veröffentlichung des Erweiterungspacks und dem Update des kostenlosen Basisspiels mit der Säuglings-Phase haben Spieler mehr als 8,6 Millionen Sim-Säuglinge erstellt, 1,7 Millionen neue Haushalte in der Welt San Sequoia gegründet und 27,1 Millionen Meilensteine auf allen Plattformen erreicht – darunter 12,2 Millionen Säuglings-Meilensteine.

Wie schaut es mit einem Nachfolger aus? Zu “Die Sims 5” gab EA erst kürzlich ein interessantes Update heraus. Einen schnellen Release des neuen Spiels wird es jedoch nicht geben.

Die Sims 4 ist für Windows PC, Xbox One und PS4 verfügbar. Das Franchise spricht auch viele “Nicht-Videospieler” an, wie auch andere Alternativen ála Animal Crossing.