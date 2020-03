Die PlayStation-Fans erstellen böse Xbox-Memes, nach der Ankündigung der PS5

PlayStation-Fans erstellen Memes auf Kosten der Xbox Series X, nachdem Sony die Pläne für die Veröffentlichung der PS5 bestätigt hat. Sony überraschte die Fans heute mit der Bestätigung, dass es weitere Informationen über die technischen Daten der PS5 und die Funktionen, die sie in einem Livestream am 18. März bieten kann, veröffentlichen würde.

Auf Twitter waren die meisten PlayStation-Fans begeistert, dass Sony mehr über die kommende PS5 verraten würde. Andere beschlossen jedoch, aus der Ankündigung Witze zu machen, was darauf hindeutete, dass Sony den Plänen von Microsoft, die Xbox Series X zu einem großen Erfolg zu machen, Schaden zufügen würde. Sony wartete übrigens auch schon früher ab, was die Konkurrenz macht, bevor man sich selbst in die Karten hat schauen lassen.

Ein beliebtes Bild, das von PlayStation-Fans gepostet wurde, ist ein Bild von Sargträgern, die die Xbox Series X halten, während sie sie zu ihrer Beerdigung tragen. Es gab einige lustige Memes über die Form der Xbox Series X, einige verglichen die Konsole mit einem Kühlschrank. In einem anderen Beitrag wurde die Anzahl der Likes und Retweets der neuen Xbox Series X-Funktion mit der PS5-Ankündigung verglichen, was darauf hindeutet, dass dies bestätigt, dass sich mehr Menschen für die PS5 interessieren als für die Xbox Series X.

Es hat jedoch nicht allen Spaß gemacht, Xbox- und PlayStation-Fans auf Twitter kämpfen zu sehen. Eine Person hat ein Bild erstellt, um den Fans zu sagen, dass “jede Konsole etwas zu bieten hat”.

There’s something kinda sad seeing so much console wars stuff in these replies. Like, that died so long ago. The companies aren’t trying to compete and you should all be mature enough to let people like what they like

— Otylaxol (@TheMaractusMan) March 17, 2020