Die offene Welt von Elden Ring wird dynamische Wetter- und Feindsysteme beinhalten

Elden Ring - (C) Bandai Namco

FromSoftware hat sich zu einem der führenden und beliebtesten RPG-Entwickler entwickelt. Ihre Dark Souls-Serien und -Ableger hatten großen Einfluss auf die Spiele im Allgemeinen, und ihr nächster Titel, Elden Ring, wird mit Spannung erwartet. Das Problem ist, dass wir seit der Ankündigung so gut wie nichts über das Spiel gehört haben, abgesehen von vagen Informationen, die Ähnlichkeiten mit der zuvor erwähnten Souls-Serie aufweisen. Die Elden Ring Reddit-Seite ist so ausgehungert nach Informationen, dass sie (ernsthaft) damit begonnen hat, falsche Überlieferungen und Bosse zu erstellen. Jetzt haben wir jedoch einige Informationen von einem bekannten Insider.

In einer Reihe von Beiträgen zum beliebten Gaming-Forum ResetERA (zusammengestellt über Reddit) hat User Onmipotent in den letzten Tagen eine Reihe von Beiträgen verfasst, in denen verschiedene Aspekte des bevorstehenden Titels detailliert behandelt wurden. Wie bereits erwähnt, ist das Spiel in gewissem Maße mit den vorherigen Spielen vertraut, aber eine große Änderung ist die aktive Natur der Spielsysteme. Anstatt einer “statischen” Welt wie der Dark Souls-Serie, in der Dinge passieren, die aber von unseren Handlungen ausgelöst werden, wird sich die Welt ständig mit dem dynamischen Wetter verändern. Auch die Gegner werden stärker oder schwächer.

Besiege deinen Gegner oder laufe von ihm weg

„Elden Ring wird wie in früheren Spielen die Möglichkeit haben, Dinge auf der Welt zu bewirken und zu verändern. […] Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. A versuchen wir unser Glück um den Gegner zu besiegen. B: Zieh einen großen Schluck und hol deinen Arsch da raus. Vielleicht nimmst du B und nimmst von nun an einen anderen Weg … aber wer sagt, dass er dort nicht auch auftaucht? Oder auch wenn es das einzige ist, das es gibt? […] Du machst dich auf den Weg zurück und hey, draußen sehen die Dinge viel dunkler aus als bei meiner Ankunft und die Feinde, die hier waren, als ich gegangen bin, sind nicht mehr hier. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, diese Situation zu meinem Vorteil zu nutzen, aber vielleicht möchte ich sie nicht riskieren. Das Spiel hat auch seine Wetterzyklen, obwohl ich in dieser Abteilung nichts besonders Expansives oder Aufregendes erwarten würde. Letztendlich bleibt Ihnen eine Welt, die sich viel lebendiger anfühlt und wie ich sagte immersiv. So ist dies ein Ort, an dem Dinge leben.“

Nur ein Gerücht, aber…

Omnipotent ist ein ziemlich bekannter und genauer Insider von FromSoftware-Titeln. Allerdings auch als Gerücht zu behandeln, bis der Entwickler irgendetwas davon bestätigt. Es wird sicher einen Entwicklungsfortschritt gegenüber den Dark Souls-Spielen geben. Wie hoch der ausfällt wird sicherlich spannend.

Einen Releasetermin hat Elden Ring bisher noch nicht erhalten.

Bleibt informiert! Holt euch unseren Newsletter, zweimal die Woche - aktuelle Games-News - per E-Mail.