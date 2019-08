Böse Zungen behaupten, die Entwicklung neuer Online Slots ist überhaupt nicht notwendig, da ohnehin alle nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Diese Aussage kommt jedoch von Menschen, die nichts mit diesem Spielprinzip anfangen können. Kenner von Online Casinos wissen aber: Die Qualität der Slots wird stetig besser. Das gilt für innovative Spielkonzepte ebenso wie für Grafik und Sound. Die technische Entwicklung von Computern, Smartphones und Tablets wird genutzt, um immer aufwändigere Slots auf den Markt zu bringen. Das gilt auch für das Jahr 2019. Wir haben uns die besten Neuerscheinungen mal genauer angeschaut.

Mercy of the Gods (NetEnt)

Wenn es um neue Spielautomaten 2019 geht, ist das Online Casino Vulkan Vegas ganz vorne mit dabei. Unter anderem gibt es hier den neuen Slot Mercy of the Gods von NetEnt zu sehen. Dieser Automat mit einem typischen ägyptischen Thema bringt neben einer hervorragenden Grafik und einem stimmungsvollen Soundtrack jede Menge Bonusfunktionen mit:

Respins, wenn Wild-Symbol erscheint

Freispiele bei 3 oder mehr Scatter-Symbolen

Gift of Wealth Jackpot Modus

Der Slot verfügt über 5 Walzen mit jeweils 3 Reihen sowie 20 Gewinnlinien. Da der Automat eine hohe Volatilität aufweist, ist Geduld gefragt. Wer wartet, kann sich auf hohe Einzelgewinne freuen.

The Sword & the Grail (Play’n GO)

Mit dem Slot The Sword & the Grail greift der renommierte Spieleentwickler Play’n G O das Thema um König Artus und das Schwert Excalibur sowie die Suche nach dem Heiligen Gral auf. Aufwendig in Szene gesetzt tauchen jede Menge Sagenfiguren auf und natürlich das Schwert und der Gral. Das Schwert dient als Scatter-Symbol und löst die Freispiele aus, der Gral ist das Wild-Symbol. Der Freispielmodus macht aus den Wild-Symbolen Multiplikatoren, bis hin zum 100-fachen des Gewinns. Der Slot hat 20 Gewinnlinien und verfügt über die üblichen Features wie Autoplay.

Relic Seekers (Microgaming)

Mit einer Mischung aus Cyberpunk, Abenteuer und leichter Gruselatmosphäre will Relik Seekers von Microgaming die Herzen der Spieler im Sturm erobern. Mit gelungener Grafik und einer schönen Stimmung kann dieser Online Slot punkten. 5 Walzen mit jeweils 3 Reihen sorgen entlang der 25 Gewinnlinien für die Gewinne. Die Walzen funktionieren nach dem Tetris-Prinzip: Symbole aus Gewinnkombinationen werden entfernt und es rücken neue Symbole nach. Daraus können sich neue Kombinationen ergeben. Außerdem verwandeln sich während dieser Freespins die Porträts der Protagonisten in Wilds, was die Gewinnchancen erhöhen kann. Es gibt auch ein Scatter-Symbol, welches Freispiele auslöst.

Prime Zone (Quickspin)

Der schwedische Entwickler Quickspin hat mit dem Slot Prime Zone einen typischen Vegas Slot herausgebracht. 5 Walzen mit jeweils 3 Reihen sowie 10 Gewinnlinie gibt es hier zu finden. Grafisch ist der Automat zwar kein Highlight, doch mit einem flotten 80er-Jahre Soundtrack passt das Gesamtkonzept hervorragend. Die typischen Gewinnsymbole wie die Glückszahl 7, Kartensymbole, die berühmte Glocke sowie ein Bonus und ein Wild-Symbol sorgen für Abwechslung. Vier unterschiedliche Freispielmodi mit unterschiedlichen Spielmechaniken sorgen für Kurzweil.

Mystic Wheel (Red Tiger Gaming)

Goldene Ringe, geheimnisvolle Schlüssel und blinkende Diamanten: Das ist der Stoff, aus dem die Gewinnträume beim Slot Mystic Wheel von Red Tiger Gaming sind. Der 5 Walzen Slot mit jeweils 4 Gewinnsymbolen pro Walze überzeugt nicht nur durch eine schöne Grafik mit netten Animationen, sondern auch durch einen besonders stimmungsvollen Soundtrack. Der Freispielmodus ist ungewöhnlich: Der Spieler kann mit mehreren Versuchen sein Glück am Mystic Wheel versuchen. Hier hat er die Chance, seinen Gewinn zu vervielfachen.

The one armed Bandit (Yggdrasil)

Der schwedische Entwickler Yggdrasil ist bekannt für humorige Anspielungen und Wortspiele. In diese Kategorie fällt sicherlich auch The one armed Bandit, zu Deutsch „Der einarmige Bandit“. Allerdings handelt es sich bei diesem Video Slot nicht um eine Umsetzung des bekannten Casino Spielautomaten aus Las Vegas, sondern vielmehr um ein Wild West Szenario. Der typische 5 Walzen Slot mit jeweils 3 Symbolen pro Walze hat alles, was ein Westernfan erwarten muss: Cowboyhüte, Colts und Whiskey. Um einen Free Spin auszulösen, ist ein Scatter-Symbol ausreichend. Während dieses Freispiels kann der Spieler Sheriffsterne sammeln. Sind es am Ende 5, startet die Bonusrunde, in der die Wild-Symbole als Multiplikatoren eingesetzt sind.

Fazit: Jede Menge neue Slots

Die oben genannten Beispiele sind nur die Spitze des Eisberges. Es gibt auch im Jahr 2019 wieder viele neue Spielautomaten der verschiedenen Anbieter zu entdecken. Sicherlich sind nicht alle so innovativ, dennoch überzeugen die meisten mit witzigen Spielideen und vor allem mit einer tollen Grafik.