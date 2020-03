Die neueste Folge von The Walking Dead zeigt Szenen aus dem kommenden Rick Grimes-Filmen

The Walking Dead - Staffel 10 - Episode 13 (C) AMC

Die Showrunnerin von The Walking Dead, Angela Kang, spricht über Michonnes Entdeckungen in der neuesten Folge und neckt, dass sie in den Rick Grimes-Film führen. Die ursprüngliche The Walking Dead-Show, die 2010 bei AMC Premiere hatte, war eine unwahrscheinliche Erfolgsgeschichte, mit mittlerweile 2 Spin-offs, wobei World Beyond aufgrund des Coronavirus mittlerweile verschoben wurde. Nun bekommt die Geschichte von Rick Grimes eine Fortsetzung in Form eines Spielfilms. Die Überleitung sahen wir gestern.

Andre Lincoln’s Charakter, Rick Grimes, verließ die Haupt-Serie in der neunten Staffel auf mysteriöse Weise. Damit ebnete man die Bühne für den Spielfilm, und die letzte TWD-Folge von gestern (Premiere auf FOX), war quasi die Einleitung. Michonne entdeckte Hinweise, dass Rick noch lebt und begann ihn zu suchen. Mit Erfolg?

Achtung, Spoiler!

Michonne sah in der 13. Folge der zehnten Staffel von The Walking Dead eine riesige Karawanne von Überlebenden, die zum Horizont marschierten. Dabei handelt es sich um hunderte (tausend?) Menschen die umkreist waren von Soldaten, die sie beschützen.

Im Gespräch mit Insider diskutierte TWD-Showrunner Kang über Michonnes Entdeckungen und wie sie dazu beitragen, die nächste Phase des Aufbaus der Franchise-Welt, einschließlich des Rick Grimes-Films, zu erreichen. Kang sagte, bevor die letzte Episode geschrieben wurde:

“Eine Sache, die sich früh als kritisch für uns alle auf der Schreibseite und für Danai Guria [Michonne-Darstellerin] herausstellte, war die Idee konkreter Beweise für Ricks Anwesenheit und eine Richtung, in die man gehen sollte. Die Stiefel sind ein ikonischer Teil von Ricks Kostüm [Michonne hatte diese auf einer Insel gefunden]. Sie war zum Zeitpunkt der Brückenexplosion bei ihm und waren für Michonne sofort erkennbar. So kamen wir zu diesem ersten Hinweis.”

Danai Gurira als Michonne in der finalen The Walking Dead-Episode

Neben Ricks Stiefeln entdeckt Michonne auch ein Telefon mit Kritzeleien von sich und Judith sowie einigen chinesischen Schriftzeichen.

Kang bestätigt nun, dass die Charaktere “Glaube ein bisschen länger” heißen, definitiv eine Nachricht von Rick an Michonne. Rick war eindeutig davon überzeugt, dass Michonne ihn suchen würde und hatte genug Vertrauen in ihre Hartnäckigkeit, um diese Nachricht zu hinterlassen. Die Folge stellt nicht nur die größere Geschichte dar, sondern stellt auch einen Abschied von Michonne dar, da Danai Gurira die Originalserie acht Jahre nach ihren Einstieg in Staffel 2 verlässt.

Derzeit sind bestimmte Details zu dem Rick Grimes-Film nur schwer zu finden, aber es wird vermutet, dass Jadis auftauchen wird, und die Schauspielerin Pollyanna McIntosh hat angedeutet, dass sie beteiligt ist. Immerhin veranlasst sie Ricks Evakuierung mit einem Helikopter. Diese Gruppe mit Helikoptern konnte man bereits in der ersten Staffel sehen, zumindest kurzfristig am Himmel.

Wo Rick jetzt ist, ist unklar, aber es könnte weitere Hinweise in der bevorstehenden Ausgründung von World Beyond geben, die zumindest mehr über das lange schwelende Rätsel der Show verraten soll. Es scheint jetzt relativ sicher zu sein, dass Gurira auch im Rick Grimes-Film zu sehen sein wird, obwohl dies noch zu bestätigen ist.

Quelle: Insider