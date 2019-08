Die Gamescom 2019 neigt sich dem Ende zu, aber mit ihrem Ende hat die Convention auch ihre Preisträger bekannt gegeben. Es wurden 14 genre- und plattformspezifische Auszeichnungen sowie 5 weitere Event-Auszeichnungen vergeben. Die Gamescom hatte auch mehrere Industrie- und Verbraucherpreise, darunter den „Most Wanted“ -Consumer Award der Gamescom, der an Borderlands 3 ging. Die größte Auszeichnung der Gamescom, der Best of Gamescom Award, wurde an Media Molecules einzigartigen Titel Dreams verliehen.

Die Preise für die Gamescom 2019 werden über die Verbraucherpreise hinaus von einer Jury aus „unabhängigen, internationalen Experten“ vergeben. Die Experten bewerten eine Vielzahl von Spielen, die alle unter strengen Erwartungen eingereicht wurden. Zum einen muss jedes eingereichte Spiel auf der Gamescom 2019 auf dem Messegelände der Convention spielbar sein. Ebenso wichtig ist, dass alle eingereichten Spiele für die Veröffentlichung im nächsten Jahr vor der Gamescom 2020 geplant sind.

Die Auszeichungen

Zu den Höhepunkten der Auszeichnungen zählen drei verschiedene Siege für Dreams, die nicht nur den Best of Gamescom Award, sondern auch die Auszeichnungen für das originellste Spiel und das beste PlayStation 4-Spiel mit nach Hause nehmen. Borderlands 3 erhielt sowohl die von den Fans gewählten Most Wanted Awards als auch den Best Multiplayer Game Award. Kein anderes Spiel hat mehr als eins mit nach Hause genommen.

Best of Gamescom – Dreams

– Dreams Best VR / AR Game – Marvel’s Iron Man

– Marvel’s Iron Man Best Hardware / Technology – Xbox Elite Wireless Controller Series 2

– Xbox Elite Wireless Controller Series 2 Best Multiplayer Game – Borderlands 3

Best Ongoing Game – Monster Hunter World: Iceborne

– Monster Hunter World: Iceborne Best Xbox One Game – Gears 5

– Gears 5 Best Nintendo Switch Game – The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Best PlayStation 4 Game – Dreams

– Dreams Best Mobile Game – Battle Chasers: Nightwar

– Battle Chasers: Nightwar Best PC Game – Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

– Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Best Action-Adventure Game – Blacksad: Under the Skin

– Blacksad: Under the Skin Best Action Game – DOOM Eternal

Best Family Game – Concrete Genie

– Concrete Genie Best Racing Game – Grid

– Grid Best Role-Playing Game – Wasteland 3

– Wasteland 3 Best Simulation Game – Planet Zoo

Best Sports Game – Roller Champions

– Roller Champions Best Strategy Game – Desperados III

– Desperados III Most Original Game – Dreams

Es werden mehrere zusätzliche Auszeichnungen vergeben, die nicht unbedingt in eine der oben genannten Gruppierungen passen. THQ Nordic wurde als beste Spielefirma der Veranstaltung ausgezeichnet, und die Teilnehmer der Gamescom erhielten den ersten Heart of Gaming Award für ihre umfassende Vielfalt und Zugänglichkeit bei der Veranstaltung.

Die in Deutschland stattfindende Gamescom bietet immer eine einzigartige und vielfältige Perspektive auf Videospiele. Spiele wie Planet Zoo, Desperados 3 und Roller Champions hätten wahrscheinlich Probleme gehabt, auf einer großen Konferenz wie der E3 Aufmerksamkeit zu erregen, aber in Deutschland sind sie Preisträger. Natürlich kann die Welt (nur) zustimmen, dass DOOM Eternal ziemlich hervorragend aussieht.