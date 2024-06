Die ersten Community-Maps für Counter-Strike 2 sind da!

Valve hat vor wenigen Tagen die ersten Community-Maps für Counter-Strike 2 veröffentlicht. In diesem Artikel erfährst du alles über die neuen Karten und die neuesten Updates des Spiels.

Welche neuen Maps gibt es? Insgesamt wurden fünf neue Karten hinzugefügt, die wir uns nun genauer ansehen.

Die neuen Wingman-Maps: Memento und Assembly

Zwei der neuen Karten, Memento und Assembly, sind speziell für den Wingman-Modus.

Was macht Memento besonders? Diese Karte spielt in einer charmanten italienischen Stadt, mit engen Gassen und malerischen Plätzen.

Und Assembly? Assembly führt dich in eine Flugzeugfabrik voller Maschinen und Ausrüstung, was für ein intensives Spielerlebnis sorgt.

Der Klassiker Pool Day im Arms Race-Modus

Ein alter Favorit kehrt zurück: Pool Day. Diese Karte ist nur im Arms Race-Modus verfügbar und bringt nostalgische Gefühle bei vielen Spielern hervor. Warum ist sie so beliebt? Die einfache, aber spannende Gestaltung sorgt für schnelle und actionreiche Matches.

Thera und Mills für Deathmatch und Casual

Die letzten beiden neuen Karten sind Thera und Mills, die für die Modi Deathmatch und Casual verfügbar sind. Was erwartet dich auf diesen Karten? Beide bieten abwechslungsreiche Umgebungen und strategische Möglichkeiten, die für abwechslungsreiche Matches sorgen.

Überarbeitete Fähigkeitsgruppen

Valve hat auch die fähigkeitsbasierten Ranggruppen überarbeitet. Was ist neu? Die Spieler werden nun neu auf die Fähigkeitsgruppen verteilt, was für fairere Matches sorgen soll. Zudem ist es jetzt einfacher, diese Abzeichen zu verdienen, was den Einstieg für neue Spieler erleichtert.

Neues MVP-Panel und Videoeinstellungen

Das neueste Update enthält auch ein brandneues MVP-Panel. Was ist daran besonders? Es gibt jetzt animierte MVPs im Premier-Modus und neue Bedingungen, um MVP zu werden. Dies sorgt für mehr Spannung und Belohnung nach jedem Match.

Auch die Videoeinstellungen haben ein Upgrade erhalten. Welche neuen Optionen gibt es? Ein neuer Abschnitt namens „Frame Pacing“ wurde hinzugefügt. Hier kannst du die maximalen FPS im Spiel und in den Menüs einstellen. Die Standardeinstellung für die maximalen FPS in den Menüs wurde von 120 auf 200 FPS erhöht, was für eine flüssigere Darstellung sorgt.

Mit diesen Änderungen und neuen Inhalten zeigt Valve erneut, warum Counter-Strike (2) seit Jahren zu den beliebtesten Shootern gehört.

Counter-Strike 2 ist nur bei Steam (PC) verfügbar. Für uns gehört es auf jeden Fall zu den besten kostenlosen Spielen 2024 (und natürlich auch davor). Versionen für PS5 und Xbox Series X/S sind im Bereich des Möglichen, aber aus derzeitiger Sicht eher unwahrscheinlich.