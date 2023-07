Diablo 4 schon bald im Xbox Game Pass? – Werbe-Leak aus einer App

Das kürzlich erschienene Diablo 4 bereits in Kürze im PC/Xbox Game Pass? Eine brasilianische Werbeanzeige löst wilde Spekulationen aus.

Diablo 4 für den Xbox Game Pass? - (C) Blizzard, Xbox - Bildmontage

Diablo 4 Fakten

Entwickler: Blizzard Publisher: Blizzard Genre: Rollenspiel Release: 06/06/2023

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Diablo 4

Diablo 4, eines der am meisten erwarteten Spiele 2023, hat die Spieler in seinen Bann (oder in die Hölle) gezogen. Obwohl es bereits auf allen wichtigen Plattformen erhältlich ist, haben viele Fans gehofft, dass es Teil des PC/Xbox Game Pass sein würde. Eine brasilianische App namens “Pic Pay” hat nun ein Werbebanner veröffentlicht, das Diablo 4 im Spiele-Abo von Microsoft zeigt. Ist dies eine echte Ankündigung oder nur ein Fehler? Lass uns genauer hinschauen.

Die “Pic Pay”-App und das Diablo 4-Werbebanner: Diese App, die hauptsächlich zum Kauf von Prepaid-Gaming-Geschenkkarten genutzt wird, hat überraschenderweise ein Werbebanner enthüllt, auf dem Diablo 4 im Game Pass beworben wird. Ein Twitter-Nutzer namens “Ebragaf” hat ein Video von der Werbung geteilt, und seitdem spekulieren die Spieler über diese mögliche Ankündigung.

Diablo 4 im PC/Xbox Game Pass, so schnell?

Ist es echt oder eine Panne? Obwohl “Pic Pay” keine verlässliche Quelle für Informationen oder Leaks ist, besteht dennoch die Möglichkeit, dass es sich hierbei um eine verfrühte Ankündigung des Unternehmens handelt.

Wir erinnern uns jedoch auch an ähnliche Fälle, in denen unsere Hoffnungen enttäuscht wurden. Daher ist Vorsicht geboten, bevor wir zu früh Jubelrufe ausstoßen. Unterhalb das Twitter-Video, dass den Werbebanner zeigt.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Für viele Spieler wäre die Aufnahme von Diablo 4 in den Game Pass ein großer Gewinn. Es würde den Zugang zu diesem hochgelobten Spiel erleichtern und eine kostengünstige Möglichkeit bieten, in die düstere Welt von Diablo einzutauchen. Doch wir müssen geduldig sein und abwarten, ob es sich bei diesem Banner tatsächlich um eine echte Ankündigung handelt.

Diablo 4 im Game Pass? Die Ankündigung in der brasilianischen Pic Pay App hat die Fantasie der Spieler angeregt. Obwohl wir nicht sicher sein können, ob es sich um einen echten Leak oder nur um einen Fehler handelt, ist die Möglichkeit einer Aufnahme in den Game Pass für viele Spieler verlockend. Vielleicht weiß jemand schon mehr und die Übernahme von Activision-Blizzard-King durch Microsoft ist bereits durch…