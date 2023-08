Diablo 4 Spieler findet unglaublichen Ring!

Und dann auch noch MIT einem Sockel!?

Diablo 4 - (C) Blizzard Entertainment

Ein Diablo 4-Spieler hat kürzlich einen mächtigen Magus-Ring gefunden, ein wertvolles Objekt, das die Eigenschaften eines Charakters massiv steigert. Selbst im Vergleich zu einigen Legendären Gegenständen, die in Diablo 4 verfügbar sind, handelt es sich um einen unglaublich starken Ring, der von nahezu jeder Klasse im Spiel ohne Probleme ausgerüstet werden könnte.

Diablo 4 war eines der erfolgreichsten Spiele von 2023 und hat alle Rekorde gebrochen, wodurch es zum meistverkauften Titel von Blizzard wurde. Vor ein paar Wochen startete das Spiel seine erste Saison, bekannt als “Season of the Malignant”, die von der Community weitgehend als Enttäuschung angesehen wurde. Trotz der Kritik an der aktuellen Saison ist Diablo 4 immer noch beliebt, und einige Spieler sind nach wie vor beeindruckt von hochwertiger Beute auf hohem Niveau.

Diesen Ring würde ich auch sofort in Diablo 4 ausrüsten!

Ein Spieler namens SaquhOGK hat kürzlich in Diablo 4 einen sehr interessanten Magus-Ring gefunden. Der Gegenstand hatte eine Gegenstandsstärke von 777 und einige mächtige Eigenschaften. Zum Beispiel bietet er 24,8 % Blitz- und Giftwiderstand sowie +664 maximales Leben. Seine offensiven Werte sind auch für die meisten Klassen sehr nützlich, da der Gegenstand dem Benutzer 14 % verwundbaren Schaden, 17,5 % kritischen Trefferschaden und 5 % kritische Trefferchance verleiht.

In den Kommentaren zu dem Beitrag äußerten einige Leute die Meinung, dass ein derart mächtiger Gegenstand beim Handeln mit anderen Spielern, wenn er nicht an das Konto gebunden wäre, Hunderte Millionen Gold wert sein würde, aufgrund seiner Seltenheit.

Andere, wie ItsAllJustASickGame, scherzten darüber, dass der Ring in Diablo 4 nur für Leute nützlich wäre, die es tatsächlich geschafft haben, ihre Charaktere auf Stufe 80 zu bringen – etwas, mit dem viele Spieler derzeit zu kämpfen haben, da sie in der neuen Saison von Stufe 1 neu begonnen haben und die Erreichung hoher Level aufgrund von Skalierungsproblemen in Diablo 4 schwierig ist.

Die Beschwerden im Beitrag spiegeln einen Großteil der aktuellen Kritik wider, der sich Blizzard derzeit mit Diablo 4 ausgesetzt sieht. Die allgemeine Spielerstimmung ist, dass das Spiel während der ersten Saison weniger Spaß macht, da Diablo 4’s neue Saison die Stufenskalierung und die Erfahrungspunkte geändert hat.

Nicht nur wurden mehrere Klassen mit mächtigen Builds abgeschwächt, sondern es gibt auch keine aktuelle Möglichkeit mehr, sehr hohe Stufen zu erreichen. Die meisten Feinde geben nach den jüngsten Updates nicht mehr viel Erfahrung und sogar Dungeons sind nach Stufe 60 nicht mehr sehr effizient zum Leveln, sodass die Spieler ständig versuchen müssen, Nightmare Dungeons zu absolvieren.

