Diablo 4: Beta-Fortschritt wird nicht weiter übertragen

Spieler, die bei der Diablo 4-Beta dabei waren, müssen ihre Hoffnung aufgeben, dass der Spielfortschritt übernommen wird.

Diablo 4 - (C) Blizzard Entertainment

Diablo 4 Fakten

Entwickler: Blizzard Publisher: Blizzard Genre: Rollenspiel Release: 06/06/2023 PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Diablo 4

Diablo 4-Spieler, die am vorherigen Spieltest teilgenommen haben, können Fortschritte nicht auf den kommenden Beta-Spieltest im Mai übertragen. Sollten Spieler also noch einmal teilnehmen, müssen Charaktere von neu erstellt werden.

Bisher gab es zwei Beta-Tests zu Diablo 4. Einmal zwischen dem 17. und 19. März und ein weiterer bereits eine Woche später, zwischen dem 24. und 26. März. Dabei konnten die Entwickler Fehler im Spiel entdecken, sowie Balancing und Leistung bewerten.

WERBUNG

Diablo 4: Neue Charaktere für Beta im Mai

Spieler, die also an einen der beiden Tests im März teilgenommen haben, müssen neue Charaktere für den Spieltest im Mai erstellen. Alle bisher gesammelten Belohnungen werden damit auf “0” gestellt. Man fängt wieder von vorne an. Charaktere betritt dies ebenso.

Was erwartet uns im Mai? Nun, Blizzard möchte die Server “glühen” sehen. Sprich es wird darauf geachtet, wie viele Spieler gleichzeitig die Server aufnehmen können, darum auch der Name “Server Slam”. Die von März bekannten Fehler sollen nicht mehr vorkommen. Blizzard hat einige Änderungen in Diablo 4 durchgeführt, die wir zwischen dem 12. und 14. Mai nicht mehr sehen sollen.

Außerdem wurde Drop-Rate für legendäre Gegenstände geändert, um die Drop-Rate widerzuspiegeln, die in der Startversion von Diablo 4 vorhanden sein wird.

Belohnungen für das Hauptspiel

Warum solltest du am Spieletest teilnehmen? Blizzard hat beschlossen, Spielern, die das maximale Level erreichen, zwei Titel und eine exklusive Kosmetika zu ermöglichen. Das maximale Level wird 20 sein, also ist das durchaus eine Herausforderung, die nur die wenigsten Spieler schaffen werden.

Bis zum Release von Diablo 4 dauert es nach dem nächsten Spieltest auch nicht mehr lange. Der Titel erscheint am 6. Juni für Windows PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One. Über eine Nintendo Switch-Version wurde noch nichts gesagt. Erst kürzlich wurde verlautbart, dass das Spiel den Gold-Status erreicht hat.