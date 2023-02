Diablo 4 – Offene Beta startet am 24. März – Alle Infos!

Alle Termine und Infos zur Beta-Phase von Diablo 4.

Diablo 4 wird im Juni für Windows PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 und PS4 erscheinen, aber davor werden wir es bereits spielen dürfen. Wie Blizzard Entertainment enthüllte wird es eine Offene Beta und Early Access für Diablo 4 geben.

Ab wann können wir Diablo 4 spielen? Das Event beginnt im Early-Access-Zeitraum vom 17. bis 19. März 2023. Diese Phase ist ausschließlich Spielern vorbehalten, die das Action-Rollenspiel vorbestellt haben. Die offene Beta startet am 24. März und soll bis zum 26. März andauern.

Diablo 4 – Beta: Alle Termine

Entwickler-Livestream am 28. Februar 2023

am 28. Februar 2023 Early Access für Vorbesteller: 17. bis 18. März 2023

17. bis 18. März 2023 Open Beta (für alle): 24. bis 26. März 2023

Was erwartet uns? Blizzard hat bereits versprochen, dass die beiden Termine “tiefe Einblicke in das frühe Spiel einschließlich des Prologs und des gesamten Akts 1” bieten. Spieler in dieser Zeit können sich auf maximal Level 25 hocharbeiten. Nähere Details zu den Events plant der Entwickler an einem Live-Stream am 28. Februar.

Blizzard-Spiel löste bereits vor Release Kontroversen aus

Bereits vor Release hat Diablo 4 für einige Diskussionen gesorgt, ohne es bereits (in einer Betaversion) gespielt zu haben. Dabei stoßen sich Spieler auf den kostenpflichtigen Skin-Shop und einigen Live-Service-Elementen. Diablo 4 kann auch nicht offline gespielt werden, sondern benötigt eine dauerhafte Internetverbindung! Im Gegensatz gibt es auch viel Lob für das Fortschrittssystem, aber selbst kann man sich wohl nach Release davon überzeugen.

Worum geht es in Diablo 4? Die Kernformel der Serie bleibt erhalten. Man muss sich stärkere Ausrüstung verdienen, damit man immer schwierigere Feinde besiegt. Creative Director Sebastian Stepien sagte auf der BlizzCon 2019, dass das Ziel darin bestand, eine “bodenständigere” Geschichte als Diablo 3 zu schaffen. Um dies zu erreichen, dreht sich die Handlung eher um das einfache Volk von Sanctuary als um “Politik, Könige oder ein anderes High-Fantasy-Thema”.

Diablo 4 soll derzeit am 6. Juni 2023 erscheinen.